«أزهر كفر الشيخ»: نأخذ خطوات استباقية لتجهيز المعاهد المرشحة لاعتماد الجودة

عقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اجتماعا مع منسقي معاهد الجودة على مستوى المنطقة، وأعضاء الدعم الفني للجودة بالإدارت، وذلك من أجل مناقشة مردود زيارات وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمعاهد المرشحة لاعتماد الجودة.

أخذ خطوات استباقية لتجهيز المعاهد

ونوه رئيس المنطقة، على ضرورة الاستعداد مبكرا، وأخذ خطوات استباقية لتجهيز المعاهد، وذلك قبل زيارات الاعتماد بفترات كبيرة، مع الاهتمام بأمور ترشيحات المعاهد بشكل أكثر جدية في المعايير، وبمشاركة أطراف العملية التعليمية كافة.

وطالب رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، الحضور بضرورة إعداد تقارير دورية مفصلة من المنسقين كافة بمعاهد الجودة على مستوى المنطقة، وذلك حول احتياجات المعهد، والمعوقات التي قد تواجهها، مع ذكر الأمور التفصيلية التي تخص العملية التعليمية بالمعهد، ويكون العرض عليه شخصيا كل 15 يوما.

التشديد على ضرورة التكاتب والتعاون

وفي نهاية اللقاء، حّث رئيس المنطقة، الحضور على أهمية الحفاظ على هذه النجاحات، مشيرا إلى أنهم أعيُن المنطقة في أماكنهم، وأن هذه أمانة سيُسأل عنها الجميع، نظرا للتكاليف التي يخصصها الأزهر الشريف بالتعاون مع المؤسسات الأخرى بالدولة، وذلك بتوفيرها من المال العام لجعل هذه المعاهد ذات جودة ويحتذى بها، قائلا: «لا بد أن يتكاتف ويتعاون الجميع للحفاظ على رونق وجودة المعاهد التي جرى اعتمادها».