أسعار الفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة اليوم.. البلح السيوي بـ30 جنيها

نشر الموقع الرسمي لسوق العبور أسعار الفاكهة اليوم الخميس، كما أجرت الوطن جولة في سوق حدائق القبة للإطلاع على الأسعار في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وتستعرض «الوطن» فيما يلي، أبرز أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة اليوم الخميس الموافق 23 مارس:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

- سجل سعر كيلو الأناناس اليوم نحو 50 جنيهًا.

- سعر كيلو بلح ثلاجة بين 4 و10 جنيهات.

- سعر كيلو الرمان بين 8 و18 جنيهًا.

- سعر كيلو الكنتالوب بين 8 و16 جنيهًا.

- سعر كيلو بلح سيوي بين 25 و30 جنيها.

- سعر كيلو برقوق مستورد يصل إلى 30 جنيهًا.

- سعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات.

- سعر كيلو الخوخ المستورد يتراوح بين 15 و20 جنيهًا.

- سعر كيلو كمثري مستوردة يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

- سعر كيلو الليمون بلدي بين 5 و12 جنيهًا للكيلو الواحد.

- سعر كيلو تفاح جولدن يتراوح بين 18 و30 جنيهًا.

- سعر كيلو تفاح سوري لبناني يتراوح بين 25 و30 جنيهًا.

- سعر كيلو الكاكا تراوح بين 10 و20 جنيهًا.

- سعر كيلو عنب مستورد أصفر يتراوح بين 25 و35 جنيهًا.

- سعر كيلو الجوافة سجلت بين 6 و12 جنيهًا.

- سعر كيلو مانجو مستورد سوداني يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

- سعر كيلو يوسفي يتراوح سعره بين 5 و11 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الجريب فروت بين 7 و15 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو برتقال أبو سُرة بين 4 و7 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو عنب مستورد أسود بين 30 و40 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 18 و30 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة اليوم

وسجلت أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة اليوم، الأسعار التالية:

- سعر كيلو تفاح أحمر سجل نحو 34 جنيها.

- سعر كيلو كيوي سجل نحو 35 جنيها.

- سعر كيلو جوافة سجل نحو 20 جنيها.

- سعر كيلو برتقال عصير 6 جنيهات.

- سعر كيلو أناناس 80 جنيها.

- سعر كيلو برتقال بسرة 9 جنيهات.

- سعر كيلو الكنتالوب 27 جنيها.

- سعر كيلو الموز البلدي 12.50 جنيه.