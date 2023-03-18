أسعار الفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة اليوم السبت.. البرتقال يبدأ من 4 جنيهات

كشفت الأسواق عن استقرار حركة الأسعار المتعلقة بالسلع الغذائية ومن بينها ثبات ملحوظ سجلته أسعار الفاكهة اليوم، وفق جوله أجرتها «الوطن» في سوق حدائق القبة، لمعرفة قيمة الأسعار في الأسواق.

ويرجع استقرار أسعار الفاكهة في الأسواق لتوافر المعروض من كافة الأصناف التي يفضلها الناس من خاصة الشتوية، وفي السطور التالية، نعرض الأسعار في أسواق التجزئة اليوم وسوق العبور، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة اليوم السبت

وصل سعر أناناس ذهبي 79.95 جنيه، وسعر برتقال بسرة 8.95 جنيه، سجل سعر الكنتالوب نحو 26.95 جنيه، وسعر الموز البلدي نحو 12.30 جنيه، تفاح أصفر مستورد 79.95 جنيه، تفاح أخضر مستورد بسعر 64.95 جنيه، برتقال عصير 5.95 جنيه، تفاح أحمر بسعر 33.95 جنيه، كما سجل سعر كيوي 34.95 جنيه، سعر جوافة 28.95 جنيه.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

ونستعرض أسعار الفاكهة اليوم السبت الموافق 18 مارس في سوق العبور وفقا لما نشره موقع السوق الإلكتروني وهي كالتالي:

داخل شادر سوق العبور تراوح سعر بلح ثلاجة بين 4 و10 جنيهات، الرمان بين 8 و18 جنيهًا، سعر البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات، برتقال أبو سُرة يتراوح بين 4 و7 جنيهات، يتراوح سعر الكنتالوب بين 8 و16 جنيهًا، بلح سيوي بين 25 و30 جنيها.

سجل سعر برقوق مستورد يصل سعره إلى 30 جنيهًا، وسعر البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات، وسجل الخوخ المستورد يتراوح بين 15 و20 جنيهًا، كمثرى مستوردة يتراوح سعرها بين 30 و60 جنيهًا، الأناناس سعره 50 جنيهًا، الليمون بلدي بين 5 و12 جنيهًا للكيلو الواحد.

وسجل سعر تفاح جولدن يتراوح سعره بين 18 و30 جنيهًا، تفاح سوري لبناني يتراوح سعره بين 25 و30 جنيهًا، الكاكا تراوح سعرها بين 10 و20 جنيهًا، وسجل سعر نارنج ما بين 2 و4 جنيهات، عنب مستورد أسود تراوح سعره بين 30 و40 جنيهًا، وعرض سوق العبور التفاح الأمريكي بسعر بين 18 و30 جنيهًا اليوم السبت.

سجل سعر الجريب فروت بين 7 و15 جنيهًا، عنب مستورد أصفر يتراوح بين 25 و35 جنيهًا، الجوافة سجلت بين 6 و12 جنيهًا، ومانجو مستورد سوداني يتراوح سعره بين 30 و60 جنيهًا، وأخيرا وصل سعر يوسفي يتراوح سعره بين 5 و11 جنيهًا.