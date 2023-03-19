أسعار الفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة اليوم الأحد.. البلح بين 25 و30 جنيها

قدمت العديد من الأسواق القائمة السعرية لأسعار السلع الغذائية التي كشفت عن استقرار الأسعار، ومن بينها ثبات ملحوظ سجلته أسعار الفاكهة اليوم، وفق جوله أجرتها «الوطن» في سوق حدائق القبة والموقع الرسمي لسوق العبور، لمعرفة قيمة الأسعار في الأسواق.

وفي السطور التالية، نعرض أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة اليوم الأحد، وسوق العبور، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

سعر بلح ثلاجة بين 4 و10 جنيهات.

سعر الرمان بين 8 و18 جنيهًا.

سعر البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.

سعر برتقال أبو سُرة يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

سعر الكنتالوب بين 8 و16 جنيهًا.

سعر بلح سيوي بين 25 و30 جنيها.

سعر برقوق مستورد يصل إلى 30 جنيهًا.

سعر البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات.

سعر الخوخ المستورد يتراوح بين 15 و20 جنيهًا.

سعر كمثرى مستوردة يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

سعر الأناناس 50 جنيهًا.

سعر الليمون بلدي بين 5 و12 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر تفاح جولدن يتراوح بين 18 و30 جنيهًا.

سعر تفاح سوري لبناني يتراوح بين 25 و30 جنيهًا.

سعر الكاكا تراوح بين 10 و20 جنيهًا.

سعر نارنج ما بين 2 و4 جنيهات.

سعر عنب مستورد أسود تراوح بين 30 و40 جنيهًا.

سعر التفاح الأمريكي بين 18 و30 جنيهًا اليوم.

سعر الجريب فروت بين 7 و15 جنيهًا.

سعر عنب مستورد أصفر يتراوح بين 25 و35 جنيهًا.

سعر الجوافة سجلت بين 6 و12 جنيهًا.

سعر مانجو مستورد سوداني يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

سعر يوسفي يتراوح سعره بين 5 و11 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة اليوم الأحد

وسجلت أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة اليوم التالي:

سعر أناناس ذهبي 79.95 جنيه.

سعر برتقال بسرة 8.95 جنيه.

سجل سعر الكنتالوب نحو 26.95 جنيه.

سعر الموز البلدي نحو 12.50 جنيه.

سعر تفاح أصفر مستورد 79.95 جنيه.

سعر تفاح أخضر مستورد 64.95 جنيه.

سعر برتقال عصير 5.95 جنيه.

سعر تفاح أحمر 33.95 جنيه.

سعر كيوي 34.95 جنيه.

سعر جوافة 28.95 جنيه.