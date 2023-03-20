أسعار الفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة اليوم الاثنين 20 مارس 2023

تخزين الفاكهة وتجهيز العصائر للإفطار في رمضان يدفع البعض للاستعلام عن أسعار الفاكهة اليوم، وبشكل يومي، وهو ما يدفع العديد من الأسواق لتقديم القائمة السعرية لأسعار السلع الغذائية.

وفي السطور التالية، نعرض أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة اليوم الاثنين، وسوق العبور، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة اليوم الاثنين

وسجلت أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة اليوم التالي:

سعر تفاح أحمر 34 جنيها.

سعر كيوي 35 جنيها.

سعر جوافة 29 جنيها.

سعر تفاح أصفر مستورد 80 جنيها.

سعر تفاح أخضر مستورد 65 جنيها.

سعر برتقال عصير 6 جنيهات.

سعر أناناس ذهبي 80 جنيها.

سعر برتقال بسرة 9 جنيهات.

سعر الكنتالوب 27 جنيها.

سعر الموز البلدي 12.50 جنيه.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

سعر الأناناس 50 جنيهًا.

سعر نارنج ما بين 2 و4 جنيهات.

سعر بلح ثلاجة بين 4 و10 جنيهات.

سعر الرمان بين 8 و18 جنيهًا.

سعر الكنتالوب بين 8 و16 جنيهًا.

سعر بلح سيوي بين 25 و30 جنيها.

سعر برقوق مستورد يصل إلى 30 جنيهًا.

سعر البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات.

سعر الخوخ المستورد يتراوح بين 15 و20 جنيهًا.

سعر كمثرى مستوردة يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

سعر الليمون بلدي بين 5 و12 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر تفاح جولدن يتراوح بين 18 و30 جنيهًا.

سعر تفاح سوري لبناني يتراوح بين 25 و30 جنيهًا.

سعر الكاكا تراوح بين 10 و20 جنيهًا.

سعر عنب مستورد أصفر يتراوح بين 25 و35 جنيهًا.

سعر الجوافة سجلت بين 6 و12 جنيهًا.

سعر مانجو مستورد سوداني يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

سعر يوسفي يتراوح سعره بين 5 و11 جنيهًا.

سعر البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.

سعر برتقال أبو سُرة يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

سعر عنب مستورد أسود تراوح بين 30 و40 جنيهًا.

سعر التفاح الأمريكي بين 18 و30 جنيهًا اليوم.

سعر الجريب فروت بين 7 و15 جنيهًا.