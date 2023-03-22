وزير الصحة: قطاع التمريض شريك أساسي للأطباء في تقديم الخدمة للمرضى

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تضع الارتقاء بمنظومة القطاع الصحي على قائمة أولوياتها، مشددا في تصريحات، خلال استقبال مايكل كارون، السفير الإيطالي في القاهرة، ووفد الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وعدد من ممثلي جامعة ساسري الإيطالية، على أن «التمريض درع أساسي لانتظام ونجاح المنظومة الطبية».

وأشار عبد الغفار إلى أن برامج التدريب تلعب دورًا كبيرًا في رفع خبرات الفرق التمريضية، مضيفا أن «قطاع التمريض شريك أساسي للأطباء في تقديم الخدمة للمرضى»، كما أعرب عن سعادته بنجاح المرحلتين الأولى والثانية من المشروع المصري- الإيطالي لدعم تحسين خدمات التمريض.

تقرير حول نتائج مشروع تحسين خدمات التمريض

وخلال اللقاء، تسلم وزير الصحة من الجانب الإيطالي تقريرًا تفصيليًا حول نتائج ومخرجات أعمال المرحلة الثانية من «مشروع دعم تحسين خدمات التمريض»، الذي استهدف تدريب 5400 فرد تمريض، وتنظيم 340 دورة تدريبية للأطقم التمريضية في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وأسوان وجنوب سيناء، والكشف المبكر على أكثر من 2000 طفل في عيادة قلب الأطفال بالمعهد الفني الصحي في بورسعيد، ومناقشة الاستعداد لإطلاق المرحلة الثالثة من المشروع في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وزير الصحة يثمن التعاون مع إيطاليا

وثمن وزير الصحة جهود التعاون بين الجانبين المصري والإيطالي في تحسين كفاءة فرق التمريض والخدمات التمريضية بالمنظومة الصحية، بالإضافة لبحث الجانبين عن تعزيز التعاون في ملف الأجهزة والأدوات الطبية وتوفير المستلزمات التمريضية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اللقاء تطرق إلى بحث التعاون في تطوير المناهج التمريضية العملية والنظرية، مؤكدا «الاتفاق على تشكيل فريق طبي يضم 12 خبيرا مصريا وعدد من الخبراء الإيطاليين والبريطانيين البارزين في ملف التمريض، لوضع خطة محددة تستهدف تطوير المناهج، والتركيز على رعاية الفرد، بما يساهم في تخريج كوادر قادرة على تقديم العلاج وإعادة التأهيل والتثقيف الصحي».