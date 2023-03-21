وزير الصحة يكرم النماذج المتميزة من الفريق الطبي

كرم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عددًا من مقدمي الخدمة الطبية «أطباء، صيادلة، إداريين، تمريض، مسعفين»، المتميزين في أداء عملهم بالمنشآت العاملين بها، تقديرًا لجهودهم وكفاءتهم في العمل.

تكريم المتميزين بمختلف الإدارات والمنشآت الطبية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد أن تكريم النماذج من المتميزين العاملين بمختلف الإدارات والمنشآت الطبية، يأتي بناءً على تقارير المرور الميداني خلال الزيارات الميدانية للوزير أو المرور المركزي من فرق الرقابة والمتابعة بالوزارة.

التكريم يعد تعظيمًا لجهود النماذج المشرفة على أرض الواقع

وأضاف «عبدالغفار»، أن الوزير لفت إلى أن التكريم يعد تعظيمًا لجهود النماذج المشرفة على أرض الواقع، مثلما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين في أداء عملهم بناء على تلك التقارير.

وشمل التكريم كلا من الدكتورة أماني عبدالله رشاد رئيس الإدارة المركزية للمتوطنة، والدكتورة أمل مجيد مدير إدارة الفيروسات بالمعامل المركزية، والدكتورة آلاء عبدالفتاح مسؤول بمكتب مساعد الوزير لمشروعات مبادرات الصحة العامة، وأميرة محمود بالمكتب الفني لوزير الصحة.

كما شمل التكريم الدكتورة رانيا خليفة صابر أخصائي طب أسرة بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، والدكتور أحمد علاء حامد بمعهد القلب القومي، ونهى علي محمد صيدلانية بمستشفى الزيتون التخصصي، ومحمد صالح عبدالغني مشرف إقليم القاهرة الكبرى بهيئة الإسعاف المصرية، وسحر محمد مهني مشرفة تمريض بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.