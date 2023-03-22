مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان 2023.. 5 ساعات

كشف البنك المركزي المصري، أمس الأول، عن مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان 2023، والتي من المنتظر العمل بها بدءًا من الغد، أول أيام الشهر الكريم الموافق 23 مارس 2023، إذ تقل فيه ساعات العمل؛ لتكون مناسبة للموظفين خلال فترة الصيام، وهو ما نرصده في السطور التالية بالتفاصيل.

وأعلن البنك المركزي المصري عبر بيان صادر عنه، أن مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان 2023، يكون للموظفين من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، أي أن ساعات العمل للموظفين 5 ساعات فقط.

مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان 2023

ومواعيد فتح الأبواب للبنوك للجمهور أي العملاء، بداية من الساعة التاسعة والنصف، وحتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

الإجازات الرسمية في رمضان 2023

يذكر أن الإجازات الرسمية في رمضان 2023، ستكون 10 أيام، بين الرسمية والأسبوعية، وتشمل هذه الأيام «يوم شم النسيم الموافق 17 أبريل، ويوم وقفة عيد الفطر 20 أبريل حيث إن يتم جمعها مع إجارة العيد، والجمعة والسبت من كل أسبوع».