الإمارات: الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك

كشفت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك في دولة الإمارات، عن أن غدا الأربعاء، هو المتمم لشهر شعبان المبارك، على أن يكون الخميس المقبل الموافق 23 مارس 2023، أول أيام شهر رمضان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

اجتماع لجنة تحري رؤية هلال رمضان

وبحسب قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء، فقد اجتمعت لجنة تحري رؤية هلال الشهر الكريم المبارك، بعد صلاة المغرب، في دائرة القضاء بأبوظبي، برئاسة وزير العدل عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وأعضاء اللجنة المختلفين.