إيداع رأس مال شهادة الـ18% في حسابات عملاء «الأهلي ومصر» اعتبارا من اليوم

سيكون بمقدور أصحاب شهادة الـ18% ممن اشتروا الشهادة المطروحة من جانب بنكي الأهلي المصري ومصر، في اليوم الأول للطرح، قبل عام تحديداً، مراجعة حساباتهم اليوم الأربعاء، للتحقق من إيداع رأس مال الشهادة بعد انتهاء أجل الاستحقاق.

استحقاق الشهادة حتى نهاية مايو المقبل

ويبدأ من اليوم، وحتى نهاية مايو المقبل، بنكا الأهلي المصري ومصر، في صرف رؤوس أموال شهادة الـ18%، المطروحة من قبليهما قبل عام، باسم «البلاتينية» في الأول و«طلعت حرب الجديدة» في الثاني، بحيث يُستحق إيداع قيمة الشهادة بمرور عام + يوم إضافي، من تاريخ الشراء.

وسائل إلكترونية دون الذهاب للفروع

ويتيح بنكا الأهلي المصري ومصر، صرف مبلغ الشهادة عبر وسائل إلكترونية عديدة، دون الحاجة للذهاب إلى فروع البنكين المنتشرة في محافظات الجمهورية، ومنها ماكينات الصراف الآلى والتطبيق الخاص بالبنكين، كما يمكن معاودة ربط قيمة الشهادة في وعاء إدخاري آخر، كشراء شهادة أو وديعة أو حساب توفير.

بدائل ذات عائد تنافسي

ويوفر كل من بنكي الأهلي المصري ومصر، بدائل ذات عائد تنافسي، منها الشهادات الثلاثية طويلة الأجل التي يصل سعر الفائدة عليها 17.25%، كما يوفر البنكين، الودائع قصيرة الأجل، والتي تبدأ من أسبوع وحتى عام بعائد تنافسي جيد يصل 9.5%.

750 مليار جنيه الحصيلة

كان البنكان الحكوميان، طرحا في 21 مارس 2022، شهادة الـ18% لمدة عام، وصرف العائد شهرياً، للقصر والبالغين من المصريين والأجانب، وجمعا تقريباً من الاكتتاب في الشهادة 750 مليار جنيه.