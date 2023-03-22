ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق أول أيام الشهر الكريم، وتتجه أنظار المسلمين لمعرفة موعد أذان الفجر والمغرب في أول أيام رمضان المعظم، الذي يحل غدا الخميس.

«الوطن» تستعرض موعد أذان الفجر أذان المغرب في أول أيام رمضان 1444، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد أذان الفجر والمغرب في أول أيام رمضان 1444

ووفق إمساكية رمضان 2023 الصادرة، من هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر والمغرب في أول أيام رمضان بمحافظة كفر الشيخ، سيكون على النحو التالي:

- موعد أذان الفجر أول أيام رمضان الساعة 04:29 صباحا.

- موعد أذان المغرب أول أيام رمضان الساعة 06:09 مساء.

وبذلك تكون ساعات الصوم في أول أيام رمضان بكفر الشيخ، غدا الخميس، 14 ساعة و20 دقيقة، وفق إمساكية شهر رمضان الصادرة من هيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في أول أيام رمضان بمحافظة كفر الشيخ

وتأتي مواقيت الصلاة في أول أيام الشهر الكريم، وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية في كفر الشيخ، كالتالي:

السحور: 2:10 صباحا.

إمساك: 4:19 صباحا.

الفجر: 04:29 صباحا.

الشروق: 5:57 صباحا.

الظهر: 12:03 ظهرا.

العصر: 3:31 عصرا.

المغرب : 6:09 مساءً.

العشاء 7:28 مساءً.

كفر الشيخ تنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان

وفي سياق متصل، أنهت محافظة كفر الشيخ، استعداداتها كافة لاستقبال أول أيام شهر رمضان المبارك 2023، غدا الخميس، وتزينت المساجد الكبري في المراكز والمدن والقرى بأنحاء المحافظة لاستقبال الأهالي لأداء الصلوات.