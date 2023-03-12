إمساكية رمضان 2023.. تفاصيل موعد الإفطار والسحور في «شهر الصوم»

يستقبل المصريون شهر رمضان الكريم لعام 2023، للعام الهجري 1444، خلال أيام قليلة، وكشفت هيئة المساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، عن إمساكية شهر رمضان الكريم ومواعيد الإفطار ومواقيت الصلاة بمحافظة القاهرة، وتستعرض الوطن في التقرير التالي إمساكية شهر رمضان الكريم ومواعيد الإفطار لمحافظة القاهرة.

إمساكية 1 رمضان

يبلغ عدد ساعات الصوم 13 ساعة و59 دقيقة في أول أيام شهر رمضان المبارك، أما مواقيت الصلاة فكما يلي.

أذان المغرب 6:08

العشاء 7:26

السحور 2:09

إمساك 4:09

الفجر 4:29

الشروق 5:56

الظهر 12:02

العصر 3:30.

إمساكية ثاني أيام رمضان

يبلغ عدد ساعات الصوم 14 ساعة و2 دقيقة، أما مواقيت الصلاة فهي كما يلي.

أذان المغرب 6:09

العشاء 7:26

السحور 2:07

إمساك 4:07

الفجر 4:27

الشروق 5:54

الظهر 12:01

العصر 3:30.

إمساكية اليوم الثالث من رمضان

يبلغ عدد ساعات الصوم 14 ساعة و3 دقائق، أما مواقيت الصلاة فهي كما يلي.

أذان المغرب 6:09

العشاء 7:27

السحور 2:06

إمساك 4:06

الفجر 4:26

الشروق 5:53

الظهر 12:01

العصر 3:30

إمساكية الرابع من رمضان

يبلغ عدد ساعات الصوم 14 ساعة و5 دقائق، أما مواعيد الصلاة فهي كما يلي.

أذان المغرب 6:10

العشاء 7:28

السحور 2:05

إمساك 4:05

الفجر 4:25

الشروق 5:52

الظهر 12:01

العصر 3:30.

إمساكية 5 رمضان

يبلغ عدد ساعات الصوم 14 ساعة و7 دقائق أما مواعيد الصلاة فهي كما يلي.

المغرب 6:10

العشاء 7:28

السحور 2:03

إمساك 4:03

الفجر 4:23

الشروق 5:51

الظهر 12:00

العصر 3:30

إمساكية اليوم السادس من رمضان

يبلغ عدد ساعات الصوم 14 ساعة و9 دقائق، أما مواقيت الصلاة فهي كما يلي.

صلاة المغرب 6:11

العشاء 7:29

السحور 2:02

إمساك 4:02

الفجر 4:22

الشروق 5:50

الظهر 12:00

العصر 3:30

إمساكية 7 رمضان

يبلغ عدد ساعات الصوم 14 ساعة و11 دقيقة.

أذان المغرب 6:12

العشاء 7:30

السحور 2:01

إمساك 4:01

الفجر 4:21

الشروق 5:48

الظهر 12:00

العصر 3:30

إمساكية 8 رمضان

يبلغ عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 13 دقيقة، أما مواعيد الأذان فهي كما يلي.

أذان المغرب 6:12

العشاء 7:31

السحور 1:59

إمساك 3:59

الفجر 4:19

الشروق 5:47

الظهر 11:59

العصر 3:30.

إمساكية 9 رمضان

يبلغ عدد ساعات الصوم 14 ساعة و15 دقيقة أما مواعيد الأذان فهي كما يلي.

المغرب 6:13

العشاء 7:31

السحور 1:58

إمساك 3:58

الفجر 4:18

الشروق 5:46

الظهر 11:59

العصر 3:30.

إمساكية 10 رمضان

يبلغ عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 16 دقيقة أما مواعيد الأذان فهي كما يلي.

المغرب 6:13

العشاء 7:32

السحور 1:57

إمساك 3:57

الفجر 4:17

الشروق 5:45

الظهر 11:59

العصر 3:30.

إمساكية 11 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 19 دقيقة أما مواعيد الأذان فهي كما يلي.

المغرب 6:14

العشاء 7:33

السحور 1:55

إمساك 3:55

الفجر 4:15

الشروق 5:44

الظهر 11:59

العصر 3:30.

إمساكية 12 رمضان

يبلغ عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 21 دقيقة أما مواعيد الأذان فهي كما يلي.

صلاة المغرب 6:15

العشاء 7:33

السحور 1:54

إمساك 3:54

الفجر 4:14

الشروق 5:42

الظهر 11:58

العصر 3:30.

إمساكية 13 رمضان

يبلغ عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 22 دقيقة أما مواعيد الأذان فهي كما يلي.

صلاة المغرب 6:15

العشاء 7:34

السحور 1:53

إمساك 3:53

الفجر 4:13

الشروق 5:41

الظهر 11:58

العصر 3:30.

إمساكية 14 رمضان

يبلغ عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 25 دقيقة أما مواعيد الأذان فهي كما يلي.

صلاة المغرب 6:16

العشاء 7:35

السحور 1:51

إمساك 3:51

الفجر 4:11

الشروق 5:40

الظهر 11:58

العصر 3:30

إمساكية 15 رمضان

يبلغ عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 26 دقيقة أما مواعيد الأذان فهي كما يلي.

صلاة المغرب 6:16

العشاء 7:36

السحور 1:50

إمساك 3:50

الفجر 4:10

الشروق 5:39

الظهر 11:57

العصر 3:30.

إمساكية 16 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 28 دقيقة

صلاة المغرب 6:17

العشاء 7:36

السحور 1:49

إمساك 3:49

الفجر 4:09

الشروق 5:38

الظهر 11:57

العصر 3:30.

إمساكية 17 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و31 دقيقة

صلاة المغرب 6:18

العشاء 7:37

السحور 1:47

إمساك 3:47

الفجر 4:07

الشروق 5:36

الظهر 11:57

العصر 3:30.

إمساكية 18 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 32 دقيقة

صلاة المغرب 6:18

العشاء 7:38

السحور 1:46

إمساك 3:46

الفجر 4:06

الشروق 5:35

الظهر 11:57

العصر 3:30

إمساكية 19 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و34 دقيقة

صلاة المغرب 6:19

العشاء 7:39

السحور 1:45

إمساك 3:45

الفجر 4:05

الشروق 5:34

الظهر 11:56

العصر 3:30.

إمساكية 20 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و37 دقيقة

صلاة المغرب 6:20

العشاء 7:40

السحور 1:43

إمساك 3:43

الفجر 4:03

الشروق 5:33

الظهر 11:56

العصر 3:30.

إمساكية 21 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و38 دقيقة

صلاة المغرب 6:20

العشاء 7:40

السحور 1:42

إمساك 3:42

الفجر 4:02

الشروق 5:32

الظهر 11:56

العصر 3:30.

إمساكية 22 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و40 دقيقة

صلاة المغرب 6:21

العشاء 7:41

السحور 1:41

إمساك 3:41

الفجر 4:01

الشروق 5:31

الظهر 11:55

العصر 3:30.

إمساكية 23 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و42 دقيقة

صلاة المغرب 6:21

العشاء 7:42

السحور 1:39

إمساك 3:39

الفجر 3:59،

الشروق 5:30،

الظهر 11:55،

العصر 3:30.

إمساكية 24 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و44 دقيقة

صلاة المغرب 6:22

العشاء 7:43

السحور 1:38

إمساك 3:38

الفجر 3:58

الشروق 5:28

الظهر 11:55،

العصر 3:30.

إمساكية 25 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و46 دقيقة

صلاة المغرب 6:23

العشاء 7:44

السحور 1:37

إمساك 3:37

الفجر 3:57

الشروق 5:27

الظهر 11:55

العصر 3:30

إمساكية 26 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و48 دقيقة

صلاة المغرب 6:23

العشاء 7:44

السحور 1:35

إمساك 3:35

الفجر 3:55

الشروق 5:26

الظهر 11:55

العصر 3:30

إمساكية 27 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و50 دقيقة

صلاة المغرب 6:24

العشاء 7:45

السحور 1:34

إمساك 3:34

الفجر 3:54

الشروق 5:25

الظهر 11:54

العصر 3:30.

إمساكية 28 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و51 دقيقة

صلاة المغرب 6:24

العشاء 7:46

السحور 1:33

إمساك 3:33

الفجر 3:53، الشروق 5:24

الظهر 11:54

العصر 3:30.

إمساكية 29 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و54 دقيقة

صلاة المغرب 6:25

العشاء 7:47

السحور 1:31

إمساك 3:31

الفجر 3:51

الشروق 5:23

الظهر 11:54

العصر 3:30.