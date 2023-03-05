إمساكية شهر رمضان 2023 وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام في المحافظات
كتب:
أسماء أبو السعود
01:59 م | الأحد 05 مارس 2023
فانوس رمضان - تعبيرية
بدأ العد التنازلي لحلول شهر الصوم المبارك، فيما أعلنت هيئة المساحة المصرية عن إمساكية شهر رمضان 2023 وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام في المحافظات، ليتمكن الجميع من الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم.
وتستعرض «الوطن» إمساكية شهر رمضان 2023 وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام في جميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.
إمساكية رمضان 2023 مصر
ووفقًا لـ إمساكية رمضان 2023 وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام، فإنّ شهر الصوم يبدأ 23 مارس الجاري، وينتهي في 20 أبريل 2023، على أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم 21 أبريل، وتبدأ صلاة عيد الفطر 2023 في تمام الساعة 5:48 صباحًا.
إمساكية رمضان 2023 سوهاج
وفيما يخص إمساكية رمضان 2023 سوهاج وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام، فإنّ عدد ساعات الصيام في أول أيام الشهر الكريم تبلغ 13:56 ساعة، بينما في آخر يوم تبلغ 14:43 ساعة، حيث جاءت كالتالي:
إمساكية رمضان 2023 القاهرة
وكشفت إمساكية رمضان 2023 القاهرة وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام، أنّ موعد أذان المغرب أول أيام رمضان سيكون في تمام الساعة 6:08 مساءً، بينما في آخر يوم سيكون في تمام الساعة 6:25 مساءً، وفقًا للإمساكية التالية:
إمساكية رمضان 2023 القليوبية
وجاءت إمساكية رمضان 2023 القليوبية، وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:
إمساكية رمضان 2023 المنصورة الجديدة
وجاءت إمساكية رمضان 2023 المنصورة الجديدة، وموعد الإفطار وعدد ساعات الصوم، كالتالي:
إمساكية رمضان 2023 المنوفية
وجاءت إمساكية رمضان 2023 المنوفية، وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:
إمساكية رمضان 2023 الوادي الجديد
وجاءت إمساكية رمضان 2023 الوادي الجديد، وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:
إمساكية رمضان 2023 المنيا
وجاءت إمساكية رمضان 2023 المنيا، وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:
إمساكية رمضان 2023 كفر الشيخ
وجاءت إمساكية رمضان 2023 كفر الشيخ، وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:
إمساكية رمضان 2023 مطروح
وجاءت إمساكية رمضان 2023 مطروح وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:
إمساكية رمضان 2023 قنا
وجاءت إمساكية رمضان 2023 قنا وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:
إمساكية رمضان 2023 الفيوم
وجاءت إمساكية رمضان 2023 الفيوم وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:
إمساكية رمضان 2023 الغربية
وجاءت إمساكية رمضان 2023 الغربية وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:
إمساكية رمضان 2023 العريش
وجاءت إمساكية رمضان 2023 العريش وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:
إمساكية رمضان 2023 الشرقية
وجاءت إمساكية رمضان 2023 الشرقية وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:
إمساكية رمضان 2023 السويس
وجاءت إمساكية رمضان 2023 السويس وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:
إمساكية رمضان 2023 دمياط
وجاءت إمساكية رمضان 2023 دمياط وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:
إمساكية رمضان 2023 الدقهلية
وجاءت إمساكية رمضان 2023 الدقهلية وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:
إمساكية رمضان 2023 جنوب سيناء
وجاءت إمساكية رمضان 2023 جنوب سيناء وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:
إمساكية رمضان 2023 بورسعيد
وجاءت إمساكية رمضان 2023 بورسعيد وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:
إمساكية رمضان 2023 بني سويف
وجاءت إمساكية رمضان 2023 بني سويف وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:
إمساكية رمضان 2023 البحر الأحمر
وجاءت إمساكية رمضان 2023 البحر الأحمر وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:
إمساكية رمضان 2023 الأقصر
وجاءت إمساكية رمضان 2023 الأقصر وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:
إمساكية رمضان 2023 أسيوط
وجاءت إمساكية رمضان 2023 أسيوط وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:
إمساكية رمضان 2023 أسوان
وجاءت إمساكية رمضان 2023 أسوان وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:
إمساكية رمضان 2023 الإسماعيلية
وجاءت إمساكية رمضان 2023 الإسماعيلية وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:
إمساكية رمضان 2023 الجيزة
وجاءت إمساكية رمضان 2023 الجيزة وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:
إمساكية رمضان 2023 الإسكندرية
وجاءت إمساكية رمضان 2023 الإسكندرية وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي: