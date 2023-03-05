بدأ العد التنازلي لحلول شهر الصوم المبارك، فيما أعلنت هيئة المساحة المصرية عن إمساكية شهر رمضان 2023 وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام في المحافظات، ليتمكن الجميع من الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم.

وتستعرض «الوطن» إمساكية شهر رمضان 2023 وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام في جميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

إمساكية رمضان 2023 مصر

ووفقًا لـ إمساكية رمضان 2023 وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام، فإنّ شهر الصوم يبدأ 23 مارس الجاري، وينتهي في 20 أبريل 2023، على أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم 21 أبريل، وتبدأ صلاة عيد الفطر 2023 في تمام الساعة 5:48 صباحًا.

إمساكية رمضان 2023 سوهاج

وفيما يخص إمساكية رمضان 2023 سوهاج وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام، فإنّ عدد ساعات الصيام في أول أيام الشهر الكريم تبلغ 13:56 ساعة، بينما في آخر يوم تبلغ 14:43 ساعة، حيث جاءت كالتالي:

إمساكية رمضان 2023 القاهرة

وكشفت إمساكية رمضان 2023 القاهرة وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام، أنّ موعد أذان المغرب أول أيام رمضان سيكون في تمام الساعة 6:08 مساءً، بينما في آخر يوم سيكون في تمام الساعة 6:25 مساءً، وفقًا للإمساكية التالية:

إمساكية رمضان 2023 القليوبية

وجاءت إمساكية رمضان 2023 القليوبية، وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:

إمساكية رمضان 2023 المنصورة الجديدة

وجاءت إمساكية رمضان 2023 المنصورة الجديدة، وموعد الإفطار وعدد ساعات الصوم، كالتالي:

إمساكية رمضان 2023 المنوفية

وجاءت إمساكية رمضان 2023 المنوفية، وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:

إمساكية رمضان 2023 الوادي الجديد

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الوادي الجديد، وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:

إمساكية رمضان 2023 المنيا

وجاءت إمساكية رمضان 2023 المنيا، وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:

إمساكية رمضان 2023 كفر الشيخ

وجاءت إمساكية رمضان 2023 كفر الشيخ، وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:

إمساكية رمضان 2023 مطروح

وجاءت إمساكية رمضان 2023 مطروح وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:

إمساكية رمضان 2023 قنا

وجاءت إمساكية رمضان 2023 قنا وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:

إمساكية رمضان 2023 الفيوم

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الفيوم وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:

إمساكية رمضان 2023 الغربية

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الغربية وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:

إمساكية رمضان 2023 العريش

وجاءت إمساكية رمضان 2023 العريش وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:

إمساكية رمضان 2023 الشرقية

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الشرقية وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:

إمساكية رمضان 2023 السويس

وجاءت إمساكية رمضان 2023 السويس وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:

إمساكية رمضان 2023 دمياط

وجاءت إمساكية رمضان 2023 دمياط وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:

إمساكية رمضان 2023 الدقهلية

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الدقهلية وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:

إمساكية رمضان 2023 جنوب سيناء

وجاءت إمساكية رمضان 2023 جنوب سيناء وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:

إمساكية رمضان 2023 بورسعيد

وجاءت إمساكية رمضان 2023 بورسعيد وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:

إمساكية رمضان 2023 بني سويف

وجاءت إمساكية رمضان 2023 بني سويف وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:

إمساكية رمضان 2023 البحر الأحمر

وجاءت إمساكية رمضان 2023 البحر الأحمر وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:

إمساكية رمضان 2023 الأقصر

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الأقصر وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:

إمساكية رمضان 2023 أسيوط

وجاءت إمساكية رمضان 2023 أسيوط وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:

إمساكية رمضان 2023 أسوان

وجاءت إمساكية رمضان 2023 أسوان وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:

إمساكية رمضان 2023 الإسماعيلية

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الإسماعيلية وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:

إمساكية رمضان 2023 الجيزة

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الجيزة وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي:

إمساكية رمضان 2023 الإسكندرية

وجاءت إمساكية رمضان 2023 الإسكندرية وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كالتالي: