كم باقي على رمضان 2023؟.. اعرف الإجابة وفق إمساكية شهر الصوم

كم باقي على رمضان 2023؟ من أكثر الأسئلة التي تشغل بال المصريين مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وجاءت الإجابة من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تقرير صادر عنه، حيث أجاب أيضا على موعد شهر الصوم في مصر فلكياً وفق توقعات الخبراء، لإرشاد الناس لموعد بداية صيامهم.

كم باقي على رمضان 2023؟

وردا على سؤال كم باقي على رمضان 2023؟ أوضحت البحوث الفلكية أن اليوم يوافق 21 من شعبان 1444 هجرية، وعدد أيام شهر شعبان ستكون 30 يوماً، من المقرر أن ينتهي في 22 مارس المقبل أي بعد مرور 9 أيام من الآن.

غرة رمضان

وبعد الرد على سؤال كم باقي على شهر رمضان 2023؟، بذلك تكون غرة شهر رمضان المعظم 1444 هجرية فلكياً يوم الخميس الموافق 23 مارس، وأن عدد أيام شهر رمضان وفق الحسابات الفلكية ستكون 29 يوما وينتهي 20 أبريل 2023.

إمساكية شهر رمضان

وفيما يلي نعرض الأسبوع الأول من إمساكية شهر رمضان

إمساكية 1 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 13 ساعة و 59 دقيقة بأول أيام شهر رمضان المبارك.

السحور 2:09، إمساك 4:09، الفجر 4:29، الشروق 5:56، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:26.

إمساكية 2 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 2 دقيقة.

صلاة المغرب 6:09، العشاء 7:26، السحور 2:07، إمساك 4:07، الفجر 4:27، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30.

إمساكية 3 رمضان

يصل عددة ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 3 دقائق.

صلاة المغرب 6:09، العشاء 7:27، السحور 2:06، إمساك 4:06، الفجر 4:26، الشروق 5:53، الظهر 12:01، العصر 3:30.

إمساكية 4 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 5 دقائق.

أما عن مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:10، العشاء 7:28، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25، الشروق 5:52، الظهر 12:01، العصر 3:30.

إمساكية 5 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 7 دقائق.

المغرب 6:10، العشاء 7:28، السحور 2:03، إمساك 4:03، الفجر 4:23، الشروق 5:51، الظهر 12:00، العصر 3:30.

إمساكية 6 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 9 دقائق

صلاة المغرب 6:11، العشاء 7:29، السحور 2:02، إمساك 4:02، الفجر 4:22، الشروق 5:50، الظهر 12:00، العصر 3:30.

إمساكية 7 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 11 دقيقة

صلاة المغرب 6:12، العشاء 7:30، السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:21، الشروق 5:48، الظهر 12:00، العصر 3:30.