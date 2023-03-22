أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بـ1965 جنيها

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، نحو 15 جنيها، خلال بداية التعاملات الصباحية، وسجّلت الأوقية نحو 1940 دولارًا، ما زاد تراجع أسعار الذهب على المستوى المحلي في جميع الأعيرة من المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجّل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21، نحو 1965 جنيهًا خلال عمليات الشراء في محلات الصاغة، دون حساب الدمغة والمصنعية والضريبة، وجاءت أسعار الذهب كما يلي.

بلغت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24 نحو 2246 جنيهًا، وعيار 18 نحو 1684 جنيهًا، وعيار 14 نحو 1310 جنيهات، دون احتساب أسعار المصنعية والدمغة.

سعر الجنيه الذهب

وفي السياق ذاته، سجل سعر الجنيه الذهب 15 ألفًا و720 جنيهًا، وفق ما أعلنته شركة «جولد بيليون»، إحدى الشركات العاملة في مجال تداول أسعار الذهب.

وشهدت أسعار الذهب في الوقت الحالي انخفاضات وتذبذبات عالميا بسبب التخوف من قرارات الفيدرالي الأمريكي والتي قد تأتي في صالح الدولار، خاصة أن تحقيق الدولار لمكاسب أكثر يعني انخفاض سعر الذهب والعكس صحيح، وذلك لاتجاه المستثمرين إلى نوع استثمار يحقق لهم أكبر عائد ومكسب ممكن.