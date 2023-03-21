انخفاض أسعار الذهب للمرة الثالثة اليوم.. وخسائره تصل إلى 110 جنيهات

حقق الذهب خسائر للمرة الثالثة اليوم الثلاثاء، لترتفع بذلك خسائره منذ يوم أمس إلى 110 جنيهات في سعر المعدن عيار 21، والذي سجل في تعاملات عصر الثلاثاء 1990 جنيها من 2100 جنيه أمس صباح أمس الاثنين، تأثراً بحركة الذهب العالمية، وبعدما لامست الأوقية أعلى مستوى في عام، أمس الأول، وفق الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.

1706 جنيهات سعر عيار 18

سجل الذهب عيار 24 في محلات الصاغة عصر اليوم الثلاثاء، 2274 جنيها، وسجل الذهب عيار 18 سعر 1706 جنيهات، وسجل الذهب النحاسي عيار 14 سعر 1330 جنيها، وهبط الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21) صوب 15920 جنيها، والأوقية بالسعر المحلي 70908 جنيهات.

الأوقية تتراجع لـ1964 دولارا

عالمياً، سجلت الأوقية من الذهب 1964 دولارا من 2009 دولارات أمس، حيث أن الأخير كان أعلى سعر للأوقية منذ مارس 2022، قبل أن تتراجع مرة أخرى اليوم.