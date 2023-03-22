خسائر الذهب عالميا ترتفع لـ69 دولارا وفي مصر 140 جنيها.. اعرف سعر عيار 21

تراجع الذهب نحو 1940 دولارًا أمريكيًا للأوقية من أعلى مستوى، أمس الأول، حينما لامست الأوقية 2009 دولارات أمريكية، في تداولات هادئة، اليوم الأربعاء، إذ يترقب المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، بشأن سعر الفائدة، إذ إنّ من المتوقع أن يوازن بين مكافحة التضخم وضمان استقرار النظام المالي.

خسر المعدن الأصفر أكثر من 2% خلال الجلستين الماضيتين، متراجعًا بحدة من أعلى مستوياته في عام واحد، حيث أدى تهدئة المخاوف بشأن أزمة مصرفية أوسع إلى تراجع الطلب على الأصول الأكثر أمانًا.

تجنب أزمة مصرفية أمريكية

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إنّ حكومة الولايات المتحدة ستكون مستعدة لاتخاذ مزيدٍ من الإجراءات لحماية المودعين في حالة عودة التدفقات المصرفية إلى الظهور.

ومن المتوقع أيضًا على نطاق واسع أن يمدد بنك الاحتياطي الفيدرالي حملته التشديدية على قرار السياسة النقدية، اليوم الأربعاء، مع تسعير أسواق المال بحزم زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

سعر الذهب عيار 21

محلياً، ظلت أسعار الذهب على انخفاضها بعد حزمة تراجعات، خلال الـ48 ساعة الماضية، تجاوزت فيها خسائر المعدن الأصفر 140 جنيه للجرام، وسجل عيار الذهب 24 اليوم 2263 جنيهًا، وبيع عيار 21 بسعر 1980 جنيهًا.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 1697 جنيهًا، وسجل عيار 14 النحاسي 1320 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب «8 جرام عيار 21» بسعر 15840 جنيهًا، والأوقية بالسعر المحلي 70375 جنيهًا.