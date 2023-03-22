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عاجل.. انخفاض أسعار الذهب 15 جنيها في بداية التعاملات اليوم

كتب:

مارينا رؤوف
09:39 ص | الأربعاء 22 مارس 2023
الذهب

الذهب

تراجعت أسعار الذهب في بداية تداولات اليوم، بقيمة 15 جنيها مقارنة بأسعار أمس، وفق ما أعلنته شركة جولد بيليون العاملة في مجال تداول أسعار الذهب، حيث سجل عيار 21 نحو 1965 جنيهًا للجرام بدلا من 1980 جنيها، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم وتقارير الأسعار.

أسعار الذهب الآن

وقدّرت أسعار الذهب، في محلات الصاغة المصرية الآن بـ2246 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وبيع الذهب عيار 21 بسعر 1965 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 1684 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 15 ألفًا و720 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب نحو 1940 دولارًا أمريكيًا للأوقية من أعلى مستوى، أمس الأول، حينما لامست الأوقية 2009 دولارات أمريكية، حيث يترقب المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، بشأن أسعار الفائدة.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.