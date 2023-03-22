رسالة مهمة من «الصحة» لمرضى الكبد في رمضان قبل ساعات من الصيام

وجه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، رسالة لمرضى الكبد في شهر رمضان الكريم، وقبل ساعات قليلة، من بدء الصيام، وقال عبدالغفار إنّ على مريض الكبد في رمضان زيارة الطبيب المعالج لمعرفة موقفه الصحي من الصيام.

ما حالات مرضى الكبد التي يمنع فيها الصيام

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، بأنّه حال إعطاء الطبيب المعالج الرخصة إلى مريض الكبد بالصيام لا بد من اتباع كل التعليمات اللازمة للصيام، لافتا إلى أنّ الصيام لفترات طويلة من الممكن أن يؤثر بالسلب على المريض.

نصائح لمرضى الكبد خلال الصيام في شهر رمضان

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أنّ هناك حالات يمنع فيها الصيام لمرضى الكبد وتتضمن مرضى التهاب الكبد الفيروسي الحاد، والغيبوبة الكبدية، ومرضى دوالي المريء، لافتة إلى أنّ هذه الحالات لا ينصح فيها الصيام وعليهم الالتزام بكل التعليمات والإجراءات اللازمة من الطبيب لعدم حدوث أي مضاعفات.

وأوضح عبدالغفار أنه على مرضى الكبد ضرورة البدء في الفطار بمشروب خفيف، والوجبات تقسم وتقليل نسب الدهون؛ للحد الأدنى لها خاصة لمرضى الدهون على الكبد، مشددة على أهمية الالتزام باتباع نظام غذائي متوازن وتناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف حيث إنّها تعمل على مساعدة الكبد على العمل بشكل منتظم.