«الصحة» تطالب أصحاب الأمراض المزمنة بزيارة الطبيب قبل شهر رمضان

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة لأصحاب الأمراض المزمنة قبل شهر رمضان الكريم؛ إذ قالت في تقرير رسمي لها: «على أصحاب الأمراض المزمنة زيارة طبيبكم الخاص قبل صيام شهر رمضان للاطمئنان على صحتكم ومعرفة مواعيد الأدوية المناسبة مع الصيام».

استشارة الطبيب وعمل الفحوصات

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج بشكل مجاني دون تحمل المواطن أي أعباء مالية، مؤكدا أن المبادرة تعمل في جميع الوحدات الصحية من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا عدا يوم الجمعة.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه على أصحاب الأمراض المزمنة كالسكر والضغط والفشل الكلوي وغيرهم ضرورة زيارة الطبيب قبل شهر رمضان لمعرفة إمكانية الصيام من عدمه من خلال الفحوصات الطبية.

الصيام بعد استشارة الطبيب

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أصحاب الأمراض المزمنة يحق لهم الصيام في الشهر الكريم، ولكن بعد استشارة الطبيب وتحديد الجرعات المناسبة من الأدوية خلال الشهر الكريم، لافتا إلى أهمية اتباع جميع التعليمات والإرشادات المختلفة التي يوصي بها الطبيب.

وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين خلال شهر رمضان، بالتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 للرد على جميع التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها الرسمية.