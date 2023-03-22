«صحة سوهاج» تمد العمل في عيادات التأمين الصحي لفترة مسائية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، فتح فترة مسائية بالتأمين الصحي، منعا للتكدس والازدحام، الذي تشهده عيادات التأمين الصحي بالمحافظة، نظرا للإقبال الشديد من المواطنين على عيادات التأمين بالفترة الصباحية، من المترددين المنتفعين من التأمين الصحي بالمحافظة، من الهيئات التابعة المختلفة.

أماكن عيادات التأمين الصحى بالفترة المسائية

وحددت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، أماكن عيادات التأمين الصحي التي ستستقبل المنتفعين بالتأمين الصحي في المحافظة، بمركزي العيادات التابعة التي تشمل المراكز الرئيسية بالمحافظة، وهي:

مجمع العاشر من رمضان بشارع الشبان المسلمين، أمام مدرسة الراهبات بسوهاج.

عيادة طهطا الشاملة بشارع لطيف باشا، ترعة الحرافشة بمدينة طهطا.

وكشفت مديرية صحة سوهاج، مواعيد عمل الفترة المسائية بمراكز التأمين الصحي المطبق عليها نظام العمل المسائي، من الساعة 4 حتى 8 مساء.

خدمات التأمين الصحى بسوهاج

وأوضحت مديرية الصحة بسوهاج، أن الخدمات المقدمة للمواطنين المنتفعين بالتأمين الصحي بالمحافظة تشمل مختلف التخصصات؛ إذ يتوفر بالمراكز الكادر الطبي والتخصصات المساعدة، ومنها: