فحص 3787 حالة من المقبلين على الزواج في المبادرة الرئاسية بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه بالتزامن مع استمرار فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص ما قبل الزواج في 9 مراكز على مستوى المحافظة، فإن عدد الحالات المترددة من بداية المبادرة قد بلع نحو 3787، بواقع 2176 شهادة مطبوعة.

الفحص الطبي للمقبلين على الزواج

وأكد «مكين»، في بيان صحفي، أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج، لإجراء الفحص الطبي لهم، واستخراج الشهادات الصحية؛ إذ يجرى الفحص والتحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا، للحصول على نتائج التحاليل.

وأوضح أنه يجرى خلال المبادرة عدد من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما.

19 منشأة طبية تقدم فحص المقبلين على الزواج في الدقهلية

وأكدت الدكتورة إيمان سلامة، مدير رعاية الأمومة والطفولة، أن خدمات المبادرة يجرى إتاحتها في 19 منشأة صحية على مستوى المحافظة، ويجرى العمل بتلك المراكز طوال أيام العمل الرسمية، بدءا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، مشيرًا إلى توافر فريق طبي مختص بتقديم خدمات المبادرة في كل وحدة ومركز طبي، يتكون من طبيب، ممرض، فني معمل.