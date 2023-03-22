«الإنتاج الحربي» تبحث إنتاج جراجات ذكية ومشايات كهربائية مع شركة صينية

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفد شركة فوجي سينو الصينية، في ديوان عام الوزارة، حيث رحب الوزير بالضيوف، وأوضح أنّ الهدف من عقد اللقاء، هو بحث التعاون المشترك بين الجانبين في مجال إنتاج الجراجات الذكية والمشايّات الكهربائية.

واستعرض الوزير الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وجرى التأكيد على دور الوزارة الأساسي الذي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات، إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، مشددا على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الصينية في مختلف المجالات.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، إيمان الوزارة الكامل بأهمية التكامل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مجالات التصنيع المختلفة، ما يتضح جليا في وجود العديد من الشراكات التعاونية بين الوزارة وشركات القطاع الخاص العالمية والمحلية لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة، لافتا إلى وجود تعاون مشترك بين شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) التابعة للوزارة وشركة فوجي الصينية في مجال الجراجات الذكية منذ عام 2021 من خلال توقيع عقد شراكة بين الجانبين.

من جانبه، قدّم ممثل شركة فوجي سينو، الصينية، عرضا تقديميا عن الشركة ومجالات أنشطتها وإمكانياتها، موضحا أنّ الشركة تعمل في مجال إنتاج الجراجات الذكية والمشايات الكهربائية منذ عام 1997، وتقدم منتجات وخدمات على أعلى مستوى من الجودة، مضيفا أنّ منتجات الشركة تتوافق مع معايير الجودة والسلامة وأنّ فوجي سينو حاصلة على مختلف شهادات الاعتماد والجودة الدولية المعترف بها، كما أنّ الشركة الصينية وكيل حصري بمصر والمتمثل في شركة فوجي مصر للمصاعد والسلالم الكهربائية.

وأثنى ممثل الشركة الصينية، على ما تشهده الدولة المصرية من تطور وتنمية في المجالات كافة خلال السنوات الأخيرة، وما تتميز به مصر من موقع جغرافي استراتيجي يجعلها بوابة للتسويق للدول العربية والأفريقية، وأشاد من جهة أخرى بالقدرات والخبرات المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي، والدور البارز للوزارة لدعم خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ما يجعل شركة فوجي سينو تتطلع إلى التعاون مع الإنتاج الحربي لتوطين صناعة الجراجات الذكية والمشايات الكهربائية وزيادة نسبة المكون المحلي لها تدريجيا، ونقل التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج إلى شركات الإنتاج الحربي، بالاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والخبرات البشرية المتاحة بها.

بدوره، أشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، إلى أنّ حرص الوزارة على تبادل الخبرات وتوطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة يأتي تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المحلية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.

حضر اللقاء، المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، ومحمد فؤاد مترجم الوزير، ومحمد بكر المستشار الإعلامي للوزير، والدكتور مهندس طه جمعة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.