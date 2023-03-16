مؤتمر بجامعة المنيا يناقش آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة

نظمت كلية السياحة والفنادق فعاليات المؤتمر الأول لشباب الباحثين من طلاب الدراسات العليا بعنوان «التنمية السياحية المستدامة.. آفاق نحو المستقبل»، تعزيزًا لمبادئ التنمية المستدامة وحث الباحثين على النشر العلمي،.

يأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والدكتورة سماح عبد الرحمن عميد الكلية، والتي افتتحت فعاليات المؤتمر، بحضور واشراف الدكتور محمد عنتر ابو ريه وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، والدكتور اسماء عبد الرؤوف خلف الاستاذ المساعد بقسم الدراسات السياحية، وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الباحثين من طلاب الدراسات العليا.

إنجازات الدولة المصرية في تأسيس المدن

واستهدف المؤتمر خلال فعالياته إلقاء الضوء على إنجازات الدولة المصرية في تأسيس المدن المستدامة الذكية، ونشر ثقافة الاستدامة بين شباب الباحثين، وتقديم أفكار تساعد على التنمية في قطاع السياحة، من خلال جلسات علمية لقسم الدراسات السياحية، وقسم إدارة الفنادق، وقسم الارشاد السياحي، بمشاركة الباحثين بالأقسام.

جلسات علمية حول الإرشاد السياحي

دارت فعاليات المؤتمر حول 6 محاور أساسية، هي المقاصد الذكية، والمدن المستدامة، والسياحة البيئية، والإرشاد البيئي، والفنادق الخضراء، والتخطيط السياحي المستدام للمناطق التراثية، وتضمن أيضًا جلسات علمية حول الارشاد السياحي، ودراسات سياحية، وإدارة الفنادق.