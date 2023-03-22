ضبط المتهم بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيوني لاسلكية في كفر الشيخ

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيوني لاسلكية وكذا شبكة توزيع إنترنت لاسلكية على مستوى نطاق بعض الأجزاء من محافظة كفر الشيخ، وكذا محل لبيع مستلزمات كسر الشفرة.

وتبين أن المتهم يستقبل العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وإعادة بثها بشفرة خاصة به دون ترخيص، نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم استهداف مقر الشبكة المشار إليها والمحل وأمكن ضبط مالك الشبكة.

بالتفتيش في حضوره تمّ العثور على (وحدة معالجة مركزية محمل على القرص الصلب الخاص بها برامج لفك تشفير القنوات المشفرة وإعادة توزيع خاصية الإنترنت" – 61 جهاز استقبال الإشارة ومعالجتها وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات المُستخدمة لإعادة بثها عقب تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية)، وبمواجهة المتهم أقرّ بارتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي.

يشار إلى أنَّ الشبكة الرئيسية ومحطة التقوية تغطي مسافة 30 كيلومترًا وتقدم الخدمة لـ3500 مشترك نظير مبلغ مالي شهري، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.