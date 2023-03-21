نقابة المهن التمثيلية تُثمن دور الشركة المتحدة: جهد محسوب لاستعادة الريادة الفنية

جهد متواصل لضبط المشهد الفنى والدرامى وإعادة ريادة مصر الفنية، هذه رسالة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الوقت الراهن، يأتى ذلك من خلال طرح مسلسلات متنوعة سواء فى الموسم الرمضانى بشكل مركز أو خارجه بشكل عام، وأدى ذلك إلى تشغيل فئة كبيرة من أعضاء نقابة المهن التمثيلية، والحد من فكرة البطالة.

كما كانت للشركة المتحدة مبادرات إنسانية واضحة مع عدد من الفنانين، منهم مبادرة علاج الفنان شريف دسوقى بعدما واجه مشكلة فى بتر قدمه، بالإضافة إلى إطلاق منتدى المتحدة للإبداع الذى ساعد بشكل كبير على اكتشاف مواهب شابة تمتلك مهارات عالية، فضلاً عن إطلاقها برامج المواهب مثل برنامج الدوم الذى يدعم المواهب سواء على مستوى التمثيل والغناء.

أشرف زكى: الشركة صنعت طفرة كبيرة فى صناعة المحتوى الدرامى

ووجَّه الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ما تبذله من جهد، حيث نجحت فى تطوير الدراما المصرية والعربية، ووضعت ضوابط صارمة ساعدت على خلق الوعى لدى المشاهد وأدت إلى اكتمال مشهد رمضانى يتنوع بين الأعمال الوطنية والاجتماعية والتاريخية.

وقال «زكى»، لـ«الوطن»، إنه «لا يمكن أن نغفل دور نقابة المهن التمثيلية بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة الأخيرة، والذى صنع طفرة كبيرة فى صناعة المحتوى الدرامى، وظهر بصورة مختلفة وإيجابية عن التى ظهر بها فى السنوات الماضية قبل أن تحمل الشركة المتحدة مسئولية الدراما، كما أدى ذلك الأمر إلى تشغيل عدد كبير من أعضاء نقابة المهن التمثيلية، لذلك يجب علينا أن نحيى الشركة على الجهد الكبير الذى تبذله لاستعادة الريادة الفنية للممثلين وممثلات مصر، كونها هوليوود الشرق بلا منافس». وأضاف نقيب المهن التمثيلية: «دخول الشركة المتحدة وتصدرها المشهد صنعَ نقلة كبيرة فى ملف الدراما سواء على مستوى التليفزيون أو السينما، وبلا شك فإن ذلك النشاط محسوب لهم وذلك بفضل جهودهم اليومية فى العمل على تحسين المشهد الدرامى وتقديم منتج فائق الجودة للجمهور، وكل هذا التطور يُحسب للشركة المتحدة، خاصة فى الفترة الأخيرة، حيث بدأت الشركة تكرس جهودها فى الدراما وقدمت أعمالاً فنية ناجحة سواء على المستوى الدرامى أو خارجه». وثمَّن نقيب المهن التمثيلية البروتوكول الموقع بين الشركة المتحدة والنقابة فى ظل الحفاظ على حقوق الممثلين، مشيراً إلى أنه منذ فترة حرصت الشركة المتحدة على الاستماع لشكاوى أعضاء النقابة، سواء على مستوى التشغيل والأجور، وحدث بروتوكول تعاون بينهما، على أن يتم تشغيل أكبر نسبة من أعضاء النقابة، وهذا يهدف إلى حماية المهنة وتشغيل أعضائها، وتضمن ألا يمارس التمثيل فى كل أعمال المتحدة إلا أعضاء النقابة أو بتصريح منها لمن لم يحصل على العضوية، وكانت خطوة فى طريق تحقيق العدالة الفنية.

كما أشار نقيب المهن التمثيلية إلى أن جهود الشركة المتحدة لم تتوقف فى مجال الدراما على موسم رمضان فقط، بل قدمت مجموعة من الأعمال المهمة خارج الموسم الرمضانى، الأمر الذى ساعد بنسبة كبيرة على التحاق أعضاء النقابة فى الكثير من الأعمال، حتى أصبحت نسبة التشغيل تقترب من 70% من أعضاء النقابة، قائلاً: «هذا نجاح يحسب لهم، فقبل دخول الشركة المتحدة مجال الإنتاج الدرامى والسينمائى كانت هوية النقابة شبه ضائعة، وليس لها قيمة مثل الوقت الحالى».

وبشأن عدالة توزيع الأجور بين الفنانين قال أشرف زكى: «الشركة المتحدة حرصت على أن يكون هناك عدالة فى توزيع الأعمال على الفنانين، فلم يعد هناك ظاهرة تشغيل فنان واحد فى أكثر من عمل فى مقابل الاستغناء عن الآخرين لسنوات طويلة، وأيضاً الأمر مُطبق على الأجور فأصبحت متقاربة ومتساوية بين الفنانين، لأن الشركة المتحدة أصبحت تنظر للأعضاء بعين مختلفة».

نهال عنبر: «المتحدة» بذلت مجهوداً كبيراً للتحضير للموسم بشكل يليق بالجمهور

كما أشادت الفنانة نهال عنبر، عضو نقابة المهن التمثيلية، بجهود الشركة المتحدة خلال الفترة الأخيرة قائلة: «المتحدة صنعت مجهوداً كبيراً للتحضير لموسم درامى رمضانى بشكل يليق بالجمهور، ويُحسب لها أنها حرصت على تقديم معلومات مُوثقة وسليمة فى كل أعمالها التى تعرضها، ويظهر ذلك بشكل خاص من خلال الأعمال الوطنية التى تعرض باستمرار خاصة فى دراما رمضان».

وأشادت «عنبر» بطبيعة الأعمال التى تقدمها الشركة المتحدة وتحرص عليها فى موسم رمضان، ما أدى إلى منح الجمهور وجبة متكاملة تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وتعمل على تجميع الأسرة المصرية من جديد على مائدة واحدة وقت الإفطار.