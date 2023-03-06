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صناع الموسيقى التصويرية لمسلسلات الشركة المتحدة برمضان.. بينهم هاني عادل

كتب:

محمود الرفاعى
05:48 ص | الإثنين 06 مارس 2023
مسلسلات رمضان

مسلسلات رمضان

يشارك أكثر من 10 موسيقيين من كبار موسيقيي مصر في صناعة الموسيقى التصويرية لمسلسلات الدراما المصرية في رمضان 2023.

ترصد الوطن في هذا التقرير موسيقيي مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي من المقرر أن تذاع عبر قنوات دي إم سي وأون وسي بي سي والحياة وهم كالتالي:

عادل حقي يظهر في مسلسل عملة نادرة والنابلسي في جت سليمة

شادي مؤنس يقدم موسيقى مسلسلي سوق الكانتو وحضرة العمدة

خالد حماد يقدم موسيقى مسلسلي جعفر العمدة والكتيبة 101

محمد مدحت يقدم موسيقى مسلسل الصفارة

هاني عادل يقدم موسيقى مسلسل جميلة

عمرو إسماعيل للمرة السابعة فى مسلسل الكبير أوي

تامر كراون يقدم موسيقى مسلسلي حمدالله على السلامة ورسالة الإمام

عمرو اسماعيل يقدم موسيقى الكبير اوي 7

أشرف الزفتاوي يقدم موسيقى مذكرات زوج

عادل حقي يقدم موسيقى مسلسل عملة نادرة

النابلسي يقدم موسيقى مسلسل جت سليمة

يذكر أن المسلسلات جميعا ستبدأ فى التلت الأخير من شهر مارس الجاري.

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بقلم محمود الرفاعى