صناع الموسيقى التصويرية لمسلسلات الشركة المتحدة برمضان.. بينهم هاني عادل

يشارك أكثر من 10 موسيقيين من كبار موسيقيي مصر في صناعة الموسيقى التصويرية لمسلسلات الدراما المصرية في رمضان 2023.

ترصد الوطن في هذا التقرير موسيقيي مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي من المقرر أن تذاع عبر قنوات دي إم سي وأون وسي بي سي والحياة وهم كالتالي:

عادل حقي يظهر في مسلسل عملة نادرة والنابلسي في جت سليمة

شادي مؤنس يقدم موسيقى مسلسلي سوق الكانتو وحضرة العمدة

خالد حماد يقدم موسيقى مسلسلي جعفر العمدة والكتيبة 101

محمد مدحت يقدم موسيقى مسلسل الصفارة

هاني عادل يقدم موسيقى مسلسل جميلة

عمرو إسماعيل للمرة السابعة فى مسلسل الكبير أوي

تامر كراون يقدم موسيقى مسلسلي حمدالله على السلامة ورسالة الإمام

عمرو اسماعيل يقدم موسيقى الكبير اوي 7

أشرف الزفتاوي يقدم موسيقى مذكرات زوج

عادل حقي يقدم موسيقى مسلسل عملة نادرة

النابلسي يقدم موسيقى مسلسل جت سليمة

يذكر أن المسلسلات جميعا ستبدأ فى التلت الأخير من شهر مارس الجاري.