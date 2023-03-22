مفاجآت بالموسم العاشر لـ«حلي ودنك» على «الراديو 9090» في رمضان

يقدم الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الموسم العاشر من برنامج «حلي ودنك» على «الراديو 9090» طوال أيام شهر رمضان المبارك، بعد النجاح الكبير الذى حققه البرنامج طوال المواسم السابقة.

تفاصيل برنامج «حلي ودنك»

وكشف عبدالفتاح مصطفى، تفاصيل الموسم الجديد من برنامجه قائلا بإنه يحمل الكثير من المفاجآت، من خلال استضافة أكبر الفرق الإنشادية حول العالم، إلى جانب أكبر المبتهلين فى مصر، ويتناول قصص وحكايات عن الصحابة وأولياء الله الصالحين.

مقدم برنامج «حلي ودنك» يتحدث عن العمل

وأشار مقدم برنامج «حلي ودنك» بأن الموسم العاشر سيتضمن مدح الحبيب المصطفى (ص) وذكر الله، معربا عن سعادته باستمرار نجاح البرنامج على مدار السنوات الماضية وكونه أول برنامج عن الإنشاد الديني على مستوى الإذاعات فى مصر والوطن العربي، وأن نجاح البرنامج جعله ينتقل من الإذاعة إلى التلفزيون من خلال تقديمه فى برنامجي تحت اسم «مولاي» و«حلي ودنك».

وصرح عبدالفتاح، بأن هناك العديد من المفاجآت الأخرى التى تنتظر البرنامج، سيتم الإعلان عنها بعد إجازة عيد الفطر المقبل.

معلومات عن برنامج «حلي ودنك»

يذكر أن برنامج «حلي ودنك» يقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، ويذاع يوميا على «الراديو 9090» فى تمام الساعة التاسعة مساءً طوال أيام الشهر المبارك.