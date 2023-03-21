«عربيتك في رمضان» يرصد ذكريات نجوم الزمن الجميل على «الراديو 9090» 

ينطلق مع بداية شهر رمضان المبارك برنامج «عربيتك فى رمضان» تقديم الإعلامي معتز عاطف، على «الراديو 9090»، حيث يهدف لاسترجاع ذكريات.

البرنامج يذاع عبر راديو 9090

«عربيتك في رمضان» برنامج خفيف وسريع عن ذكريات نجوم الزمن الجميل، الذين أثروا الحياة الفنية بأعمالهم المميزة، ويتناول البرنامج جوانب لأول مرة عن حياة نجوم الفن والرياضة والغناء، وحكايتهم مع سياراتهم، والأفلام التى ظهروا فيها بهذه السيارات، بجانب سرد بعض مواقفهم الطريفة.

البرنامج يتضمن معلومات عن مالكي السيارات القديمة

يتضمن البرنامج ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﺎلكي اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻘﺪيمة ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ، وﺑﻌﺾ اﻟﺤﻮارات ﻣﻊ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ، ويحكى حكاية النجوم شخص شاهد على عصرهم، سواء كان ابنه أو ابنته أو حفيده أو صديقه، ومن أبرز ضيوف البرنامج «أميرة ابنة رجاء الجداوى، ميريت عمر الحريري، محمد فؤاد المهندس، ماضى توفيق الدقن، محمود عزت العلايلي، مروان عبدالعزيز محمود، عبير فريد شوقي، محمد شبانة ابن شقيق عبدالحليم حافظ، ناصر أبوهيف، سارة نور الشريف، عمرو محمود يس، إيمان محمود ذو الفقار، سماح أبوبكر عزت» وغيرهم.

«عربيتك فى رمضان» تقديم الإعلامي معتز عاطف، ويذاع على «الراديو 9090»، فى تمام الساعة الرابعة عصرًا.