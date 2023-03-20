كواليس المسلسل الكوميدي «كارت أحمر» على «الراديو 9090»

انتهت الفنانة رنا رئيس والفنان عمرو وهبة، من تسجيل حلقات المسلسل الكوميدى الإذاعي «كارت أحمر»، المقرر بثه طوال أيام شهر رمضان على «الراديو 9090».

المسلسل يذاع عبر اثير راديو 9090

المسلسل بطولة رنا رئيس، عمرو وهبة، بيومي فؤاد، والفنانة القديرة إنعام سالوسة، ويذاع المسلسل على «راديو 9090» الساعة 3.20 يوميا قبل اذان صلاة المغرب حسب توقيت القاهرة.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار لايت كوميدي، حول بعض المشاكل التى تواجه الأسر المصرية وتناولها بشكل خفيف.

المسلسل يدور في إطار كوميدي

يذكر أن «الراديو 9090» أعلنت تقديم 3 مسلسلات كوميدية هذا الموسم على محطتها وهم «أحلام شهرزاد» بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، و«كارت أحمر»، ومسلسل «مين فى دول؟» بطولة إيمان السيد، ومحمد نشأت، إلى جانب عدد كبير من البرامج التاريخية والدينية والفنية المتنوعة التى يقدمها الراديو طوال شهر رمضان المبارك.