يتساءل الجمهور عن قائمة القنوات الناقلة لمسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي في رمضان 2023، والذي سيبدأ عرض أولى حلقاته غدا، ويشارك في بطولة المسلسل عدد من أبرز نجوم الدراما المصرية والعربية بجانب الفنان خالد النبوي، من بينهم أروى جودة، حمزة العيلي، نضال الشافعي، وليد فواز، وإخراج الليث حجو.

وتضم قائمة القنوات الناقلة لمسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي في رمضان 2023، وفقا لما كشفت عنه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قبل أيام من بداية موسم الدراما الرمضانية، عددا من الشاشات، حيث ينتظر الجمهور عرض المسلسل لنوعية الدراما الدينية ويقدم جزء من حياة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وتحديدا الفترة التي قضاها في مصر، من تأليف محمد هشام عبية.

القنوات الناقلة لمسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي في رمضان 2023

وتضم قائمة القنوات الناقلة لمسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي في رمضان 2023، شاشات «الحياة» و«DMC» و«CBC»، بالإضافة إلى منصة «Watch IT» الإلكترونية، ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال الساعات المقبلة عن مواعيد عرض وإعادة المسلسل على القنوات.