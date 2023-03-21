«رسالة الإمام» يعيد الدراما التاريخية الدينية لشاشات التليفزيون

يترقب الجمهور انطلاق ماراثون مسلسلات رمضان 2023، لمشاهدة الأعمال الدرامية التى تم الكشف عن خريطتها مؤخراً، والتى شهدت تنوعاً ملحوظاً بها ما بين دراما شعبية واجتماعية وكوميدية، والعمل الأبرز الذى يمثل عودة للأعمال التاريخية الدينية هو مسلسل «رسالة الإمام» المتعلق بسيرة وحياة الإمام الشافعى، أحد أشهر الفقهاء فى العالم الإسلامى، والذى من المقرر عرضه على قنوات الحياة وdmc.

ويجسّد الفنان خالد النبوى شخصية الإمام الشافعى فى المسلسل الذى يشاركه البطولة عدد من النجوم من مصر وعدد من الدول العربية أبرزهم: «نضال الشافعى، أروى جودة، أحمد الرافعى، خالد أنور، فرح بسيسو، محمد الشرنوبى، حمزة العيلى، سلمى أبوضيف، خالد القيش»، ويقود فريق كتابة المسلسل محمد هشام عبية، ومن إخراج الليث حجو.

«عبية»: المسلسل يتناول السنوات الأخيرة فى حياة «الشافعى» وأثره الفقهى العابر للزمن وعلاقته بمصر

ووفقاً للكاتب محمد هشام عبية، حسب تصريحاته لـ«الوطن»، فإن المسلسل يركز بشكل أساسى على السنوات التى قضاها الإمام الشافعى فى مصر، وكيف تركت فيه الدولة المصرية أثراً، وكذلك ما تركه هو فيها من أثر كبير وممتد حتى يومنا هذا، مشيراً إلى أن العمل يستعرض جوانب من مسيرة «الشافعى» الفقهية والمجتمعية وتمسكه بضرورة أن يكون الفقه متصلاً بالناس وليس منفصلاً عنهم.

وأشار «عبية» إلى أن «رسالة الإمام» يستعرض أيضاً جانباً من حياة المصريين وما كان يجرى على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى نهايات القرن الثانى الهجرى وبدايات القرن الثالث الهجرى وهى فترة مهمة وشديدة الثراء.

وعن سبب اختيار سيرة الإمام الشافعى لتناولها درامياً، قال «عبية» إن «الشافعى» هو أحد أئمة الإسلام الأربعة، واختياره جاء ليس فقط بسبب أثره الفقهى العابر للزمن، وإنما أيضاً لعلاقته الوطيدة بمصر وأهلها، وكأن العمل يريد استعراض جزء من تاريخ مصر الثرى المتشابك مع تاريخ الإمام الشافعى، الأمر الذى يحتاج لدقة شديدة فى التحضير وكل التفاصيل الخاصة به ومن بينها اللغة المستخدمة وقتها وفقاً للأحداث الزمنية، مؤكداً أن المسلسل الذى ستدور أحداثه فى إطار 30 حلقة سيضم تنوعاً لغوياً واضحاً.

وأوضح «عبية» أن الأعمال التاريخية دائماً ما يتعلق بها الجمهور، لأنها تكشف عن تفاصيل ليست معلومة للجميع بالضرورة، فضلاً عن أن مشاهدة التاريخ مجسداً على الشاشة، خصوصاً عندما يتعلق بشخصيات مؤثرة، يعد أمراً يثير شغف واهتمام الكثيرين، باعتباره عملاً شاقاً بكل تأكيد ويحتاج إلى كثير من التحضيرات على مستوى الكتابة والإنتاج والفنيات والتمثيل والإخراج، متابعاً: «ربما هذا ما يضفى على العمل متعة إضافية لكل صُناعه كونه يشكل تحدياً فى تقديم عمل درامى جذاب يستند إلى أحداث تاريخية، بحيث لا يكون عملاً خيالياً كليةً، وفى نفس الوقت لا يكون مجرد سرد لوقائع تاريخية فى صورة صلبة».

ويتطرق المسلسل إلى آخر 6 سنوات فى حياة الإمام الشافعى التى قضاها فى مصر وتأثره بحضارتها، وهو يعد من الأعمال التاريخية الضخمة التى يختلط فيها الواقع بالخيال والحقائق التاريخية والرؤية الدرامية.