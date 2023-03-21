سلمى أبو ضيف تنشر صورا جديد من كواليس مسلسل رسالة الإمام

كشفت سلمى أبو ضيف، عن كواليس جديدة من مسلسل رسالة الإمام، بطولة الفنان خالد النبوي، والذي تُشارك به في موسم دراما رمضان 2023، حيث يمثل العمل عودة للأعمال الدينية بعد فترة طويلة الغياب.

ونشرت سلمى أبو ضيف، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة صور لها من كواليس مسلسل رسالة الإمام، مُعلقة عليها بقولها: «هند من كواليس مسلسل رسالة الإمام.. رمضان 2023».

ويُعرض مسلسل رسالة الإمام، لـ خالد النبوي، على قنوات الحياة، cbc، dmc ومنصة Watch It، وتنافس به سلمى أبو ضيف في موسم رمضان 2023.

تفاصيل شخصية سلمى أبو ضيف

ومن خلال مسلسل رسالة الإمام، تقوم النجمة سلمى أبو ضيف بشخصية هند في أولى تجاربها في الأعمال التاريخية، كما تقدم شخصيتها باللغة العربية الفصحى.

أبطال مسلسل رسالة الإمام

ويشارك في بطولة المسلسل، بجانب خالد النبوي، وسلمى أبو ضيف، كل من أروى جودة، نصال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، والمسلسل من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج ليث حجو.