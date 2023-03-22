أخصائي تغذية علاجية يحذر من خطورة منع الصوديوم: يؤثر سلبا على الجسم

قال الدكتور رامي صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إنّ منع أنواع معينة من الطعام مرتبطة بالظروف الصحية للإنسان، لافتا إلى أنه لا يمكن منع شخصا طبيعيا من تناول صنف محدد من الطعام، محذرا من فكرة منع الصوديوم، كونه يشكل أهمية كبرى على أعصاب الإنسان والعضلات ووظائف المخ، لذلك منعه يؤثر على الجسم بالسلب.

خطورة زيادة عنصر الصوديوم

وأضاف «صلاح»، خلال حواره عبر القناة الأولى، أنّ زيادة عنصر الصوديوم في الجسم له تأثيرا سلبيا أيضا، لذلك لابد على الإنسان معرفة كميات الطعام المناسبة له، وكمية الصوديوم اليومية، وكيفية الحصول عليه، مؤكدًا أهمية تنظيم تناول الطعام بصورة تخدم الصحة والمناعة.