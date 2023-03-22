«الصحة» تنشر نصائح لمرضى السكر قبل ساعات من بدء الصيام

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسميا، قبل ساعات من بدء الصيام لمرضى السكر، وقالت الوزارة إن مرضى السكر يصومون وفقًا للطبيب المعالج، ولكن يجب اتباع كل التعليمات والإجراءات التي يصفها الطبيب، خصوصا جرعات الدواء المطلوبة والطعام المناسب في الفطار والسحر، والوقت الذي لا بد من كسر الصيام فيها.

نصائح لمرضى السكر في رمضان

ووضعت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح لمرضى السكر، خلال شهر رمضان الكريم في حال الصيام وجاءت على النحو التالى :-

- تناول الدواء بانتظام وفقا لتعلميات الطبيب الخاص والمشرف على الحالة.

- تجنب الإفراط في تناول الطعام وتقسيم الفطار إلى عدة وجبات.

- ضروروة ممارسة الرياضة بشكل منتظم نصف ساعة على الأقل.

- الإكثار من شرب المياه بين السحور والإفطار.

- لمرضى السكر الإفطار فورا في حال إذا وصل مستوى الجلوكوز في الدم إلى أقل من 70 ملجم.

- وإذا ظهرت أعراض السكر عليك فيجب الإفطار والاتصال بالطبيب المعالج.

تحذير من الدهون والإكثار من الخضراوات

وتابعت وزارة الصحة والسكان، بأنّه على مرضى السكر في رمضان ضرورة الحفاظ على رطوبة الجسم، والتقليل من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والابتعاد عن المقليات خاصة من الزيوت عند الطهي، والإكثار من الفاكهة والخضراوات.