جزر القمر أقصر الدول في ساعات الصيام وتونس أطولها

يبدأ المسلمون في مختلف دول العالم صيام شهر رمضان الكريم لذا يجب التعرف على عدد ساعات الصيام في اليوم الأول للشهر الكريم ويصل عدد ساعات الصيام في جزر القمر هي 12 ساعة و37 دقيقة وفي الصومال 13 ساعة و27 دقيقة وفي اليمن 14 ساعة و7 دقائق والسودان يصل عدد ساعات الصوم بها 14 ساعة و8 دقائق، وفي مصر تصل إلى 15 ساعة و25 دقيقة، وفي جيبوتي تصل إلى 13 ساعة و 45 دقيقة.

عدد ساعات صيام شهر رمضان المبارك في عدة دول

أما عدد ساعات الصيام في موريتانيا 14 ساعة و15 دقيقة أما في قطر فنفس الوقت وهو 14 ساعة و15 دقيقة، أما في سوريا فستصل عدد ساعات الصيام إلى 14 ساعة و30 دقيقة، ويبلغ عدد ساعات الصيام في فلسطين 14 ساعة و30 دقيقة، وفي الأردن يصوم المسلمون فيها 14 ساعة و30 دقيقة وكذلك الأمر في الكويت ولبنان.

عدد ساعات الصيام في بعض الدول الإسلامية

أما سلطنة عمان فيصل عدد ساعات الصوم فيها إلى 14 ساعة و37 دقيقة والسعودية 14 ساعة و41 دقيقة، والإمارات نفس عدد الساعات أما دولة البحرين فستكون عدد ساعات الصيام فيها 14 ساعة و49 دقيقة، وفي العراق تصل ساعات الصوم إلى 15 ساعة أما المغرب يصل عدد ساعات الصيام فيها 15 ساعة و25 دقيقة، وليبيا تصل ساعات الصيام إلى 15 ساعة و30 دقيقة، والجزائر تصل ساعات الصيام فيها إلى 15 ساعة و45 دقيقة، وكذلك الأمر في تونس.