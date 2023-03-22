موعد أذان الفجر أول يوم رمضان في محافظة الغربية

يترقب المواطنون في مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، أول أيام شهر رمضان المبارك، 2023، غدا الخميس، وتحديدا مدفع الإمساك، الذي يعلن قرب موعد أذان الفجر أول أيام رمضان بمحافظة الغربية، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة طنطا.

موعد أذان الفجر في أول أيام رمضان 1444 بالغربية

ووفقا لما أعلنته هيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2023 بمحافظة الغربية، غدا الخميس، يكون الساعة 4:30 صباحا، ويكون عدد ساعات الصيام في أول أيام شهر رمضان 2023، 13 ساعة و37 دقيقة، بناء على إمساكية شهر رمضان 1444 هجرية.

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر وجميع الصلوات في أول أيام شهر رمضان 2023 بمدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، كالتالي:

السحور: 2:12 صباحا.

إمساك: 4.21 صباحا.

الفجر: 4.30 صباحا.

الشروق: 5.89 صباحا.

الظهر: 12.4 مساء.

العصر: 3.33 مساء.

المغرب : 6.7 مساءً.

العشاء 7.26 مساءً.

إعلان حالة الطوارئ في محافظة الغربية

واعلنت محافظة الغربية، حالة الطوارئ خلال شهر رمضان 2023، في الجهات الحكومية والمستشفيات كافة، وتجهيز المساجد لاستقبال رواد المساجد وإقامة الصلوات والشعائر الدينية.