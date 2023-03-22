إمساكية رمضان 2023.. اعرف مواعيد الإفطار والسحور في شهر الصوم

أعلنت دار الإفتاء أمس أنّ اليوم هو المتمم لشعر شعبان، وأنّ غدا الخميس هو أول أيام الشهر الكريم، وفي هذا الصدد، نشر معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إمساكية رمضان 2023 وتفاصيل مواعيد الإفطار والسحور بشكل يومي، لإرشاد المسلمين لمعرفة مواعيد صيامهم وإفطارهم.

وفي السطور التالية، نعرض إمساكية رمضان 2023 وتفاصيل مواعيد الإفطار والسحور وفق ما نشر عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لمعهد البحوث الفلكية.

إمساكية رمضان 2023

وجاءت إمساكية رمضان 2023 ومواعيد الإفطار والسحور في الأيام المختلفة على مدار الشهر، كما يلي.

1 رمضان - 23 مارس

فجر :4:39

ظهر 12:10

عصر 3:38

المغرب6:15

العشاء 7:45

2 رمضان: 24 مارس

فجر 4:38

ظهر 12.09

عصر 3:38

المغرب 6:16

العشاء 7:46

3 رمضان 25 مارس

فجر 4:38

ظهر 12:09

عصر 3:38

المغرب 6:16

العشاء 7:46

4 رمضان 26 مارس

فجر 4:36

ظهر 12:09

عصر 3:38

المغرب 6:17

عشاء 7:47

5 رمضان 27 مارس

فجر 4:34

ظهر 12:08

عصر 3:38

المغرب 6:17

عشاء 7:47

6 رمضان 28 مارس

فجر 4:33

ظهر 12:08

عصر 3:38

المغرب 6:18

عشاء 7:48

7 رمضان 29 مارس

فجر 4:32

ظهر 12:08

عصر 3:38

المغرب 6:19

عشاء 7:49

8 رمضان 30 مارس

فجر 4:29

ظهر 12:07

عصر 3:38

المغرب 6:20

عشاء 7:50

9 رمضان 31 مارس

فجر 4:28

ظهر 12:07

عصر 3:38

المغرب 6:20

عشاء 7:50

10 رمضان 1 أبريل

فجر 4:26

ظهر 12:07

عصر 3:38

المغرب 6:21

عشاء 7:51

11 رمضان 2 أبريل

فجر 4:25

ظهر 12:06

عصر 3:33

المغرب 6:22

عشاء 7:52

12 رمضان 3 أبريل

فجر 4:24

ظهر 12:06

عصر 3:38

المغرب 6:22

عشاء 7:52

13 رمضان 4 أبريل

فجر 4:22

ظهر 12:06

عصر 3:38

المغرب 6:23

عشاء 7:53

14 رمضان 5 أبريل

فجر 4:21

ظهر 12:05

عصر 3:38

المغرب 6:23

عشاء 7:53

15 رمضان 6 أبريل

فجر 4:19

ظهر 12:05

عصر 3:38

المغرب 6:24

عشاء 7:54

16 رمضان 7 أبريل

فجر 4:18

ظهر 12:05

عصر 3:38

المغرب 6:25

عشاء 7:55

17 رمضان 8 أبريل

فجر 4:17

ظهر 12:05

عصر 3:38

المغرب 6:25

عشاء 7:55

18 رمضان 9 أبريل

فجر 4:15

ظهر 12:04

عصر 3:38

المغرب 6:26

عشاء 7:56

19 رمضان 10 أبريل

فجر 4:14

ظهر 12:04

عصر 3:38

المغرب 6:27

عشاء 7:57

20 رمضان 11 أبريل

فجر 4:13

ظهر 12:04

عصر 3:38

المغرب 6:27

عشاء 7:57

21 رمضان 12 أبريل

فجر 4:11

ظهر 12:03

عصر 3:38

المغرب 6:28

عشاء 7:58

22 رمضان 13 أبريل

فجر 4:10

ظهر 12:03

عصر 3:38

المغرب 6:28

عشاء 7:58

23 رمضان 14 أبريل

فجر 4:09

ظهر 12:03

عصر 3:38

المغرب 6:29

عشاء 7:59

24 رمضان 15 أبريل

فجر 4:07

ظهر 12:03

عصر 3:38

المغرب 6:30

عشاء 8:00

25 رمضان 16 أبريل

فجر 4:06

ظهر 12:02

عصر 3:38

المغرب 6:30

عشاء 8:00

26 رمضان 17 أبريل

فجر 4:05

ظهر 12:02

عصر 3:38

المغرب 6:31

عشاء 8:01

27 رمضان 18 أبريل

فجر 4:03

ظهر 12:02

عصر 3:37

المغرب 6:31

عشاء 8:01

28 رمضان 19 أبريل

فجر 4:02

ظهر 12:02

عصر 3:37

المغرب 6:32

عشاء 8:02

29 رمضان 20 أبريل

فجر 4:01

ظهر 12:01

عصر 3:37

المغرب 6:33

عشاء 8:03

30 رمضان 21 أبريل

فجر 4:00

ظهر 12:01

عصر 3:37

المغرب 6:33

عشاء 8:03