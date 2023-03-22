10 توجيهات لمحافظ جنوب سيناء مع بداية شهر رمضان المبارك

هنأ اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أهالي جنوب سيناء، بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا أنه جرى الاستعداد للشهر منذ فترة، تنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسي.

وقال «فودة» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القيادة السياسية وجهت بضرورة توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال معارض أهلا رمضان المنتشرة على مستوى المحافظة، وجرى طرح 8 أطنان من المواد الغذائية عبارة عن سكر، أرز، زيت، لحوم بكل أنواعها.

توجيهات المحافظ استعدادا لقدوم شهر رمضان

وأصدر اللواء خالد فودة، مجموعة من التوجيهات في إطار استقبال شهر رمضان المبارك، أبرزها:

１- رفع درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات في المحافظة.

２- استمرار شوادر «أهلا رمضان» طوال الشهر الكريم.

３- تكثيف الحملات الصحية علي الفنادق والمنشآت والمطاعم.

４- وجود رجال المرور في كل الميادين لتنظيم حركة المرور في المدن.

５- فتح غرفة عمليات المدن والمحافظة طوال 24 ساعة.

６- تواجد أطقم طبية داخل المستشفيات والاستقبال طوال اليوم.

７- وجود سيارات إسعاف بالميادين والتجمعات الكبرى.

８- تعقيم المساجد بشكل يومي طوال رمضان.

９- إقامة ليالي رمضان في الوديان والتجمعات البدوية، مع استمرار القوافل الدعوية إلي المناطق البعيدة.

１０- استمرار العمل في الدواوين ومجالس المدن في الوقت المحدد، مع مراقبة عمل المخابز طيلة شهر رمضان.

محافظ جنوب سيناء يحذر من التقاعس

وحذر محافظ جنوب سيناء من التقاعس في تقديم الخدمات للمواطنين خلال شهر رمضان المعظم، مؤكدا ضرورة الاهتمام بمصالح المواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مع مراعاة مصالح الدولة وتطبيق القانون.