جامعة الدلتا التكنولوجية تفوز بمشروع يؤهلها لمسابقة حافز الابتكار 2023

فازت جامعة الدلتا التكنولوجية، برئاسة الدكتور عربى السيد كشك، بمشروع للتأهل والاستمرار في مسابقة حافز الإبتكار للعام 2023، الذى ينظمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وجاء المشروع الفائز بعنوان «نظام روبوت ذكى لتنظيف الخلايا الشمسية وإنتاج الهيدروجين الأخضر»، تحت إشراف الدكتور عمرو عبدالهادي، رئيس برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة.

إنتاج الهيدروجين الأخضر

ويهدف المشروع إلى تصميم وتنفيذ محلل كهربائى لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ويعد استخدام الهيدروجين الأخضر، مصدرا للطاقة النظيفة والمتجددة، كأحد الحلول الواعدة لمواجهة نفاد الطاقة التقليدية، وخفض الانبعاثات الضارة وتقليل الاحتباس الحرارى.

ومن جانبه، هنأ الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة الفريق الفائز، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم وتشجيع الطلاب الموهوبين والمبتكرين، لتنفيذ أفكارهم ومشروعاتهم والوصول بها إلى السوق المحلية والعالمية.

دعم الطلاب وتعزيز قدراتهم في مجال ريادة الأعمال

وأشار إلى دعمه لجميع الطلاب، وحثهم الدائم على المشاركة الفعالة في جميع المسابقات المحلية والعالمية، وتوفير كافة الإمكانات والوسائل التي تساعدهم للمنافسة داخل الجامعة وخارجها، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم الطلاب، لتنفيذ مشروعاتهم التى تستهدف حل المشكلات المجتمعية، وتعزيز قدراتهم في مجال ريادة الأعمال، والتفكير الابتكارى بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.