سامح حسين يعرض مسرحية «Sale» في جامعة حلوان بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان

انطلق العرض المسرحي «Sale»، والذي نظمته أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان، بحضور الدكتورعمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، وقدمه الفنان سامح حسين، ونخبة من الفنانين، وذلك استمرارًا لجولات العرض بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالوزارة.

الفنان سامح حسين يتألق في عرض مسرحي بجامعة حلوان

وقُدم العرض المسرحي اليوم داخل مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان برعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة وحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وتنسيق وقيادة الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزية ومستشار رئيس الجامعة للمدن ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تفاصيل العمل المسرحي

ودارت أحداث المسرحية حول توعية الشباب بضرورة نشر الوعي بوسائل التوعية والتثقيف بأضرار وأخطار المخدرات و الإدمان والتعاطي وضرورة تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية.

وتأتي المسرحية ضمن حملة «أنت أقوى من المخدرات»، وتناولت صراع الأجيال بين الأبناء والآباء وضرورة إيجاد حلول وطرق سليمة للتعامل مع الأبناء تكون أساسها التفاهم والمناقشة والتعاون بين أفراد الأسرة للمساهمة في حل المشكلة، بحيث تؤكد هذه الرسالة على أن يكون كل طالب في جامعة حلوان سفير للتوعية بمخاطر الإدمان في أسرته ومجتمعه.

يأتي العرض المسرحي في ظل ترحيب الجامعة بالعروض الهادفة التي تتبنى نشر الأفكار الإيجابية، والتي لها دور حيوى في تكوين وتشكيل اتجاهات الشباب، ولاقى إقبالا طلابيا كبيرا وتفاعلا إيجابيا معه.

وفى ختام العرض قدمت أسرة من أجل مصر الدروع للضيوف تقديرا لهم.