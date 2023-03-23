يستقبل المواطنون في مدن ومراكز وقرى محافظة القليوبية، اليوم، موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الخميس 23 -3 -2023، حسب التوقيت المحلي لمدينة بنها، وفق إمساكية رمضان المعلنة من هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم

ووفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإنّ موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الخميس 23 -3 -2023، أول أيام رمضان، سيكون الساعة 06:08 مساء، وعدد ساعات الصيام يصل إلى 14، وفقاً لإمساكية شهر رمضان 1444.

موعد صلاة المغرب في القليوبية اليوم

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم الخميس في قرى محافظة القليوبية، وفق إمساكية رمضان وموعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الخميس 23 -3 -2023 كالتالي:

السحور: 02:09 صباحا.

إمساك: 04:09 صباحا.

الفجر: 04:29 صباحا.

الشروق: 05:56 صباحا.

الظهر: 12:02 مساء.

العصر: 03:30 مساء.

المغرب: 06:08 مساء

العشاء 07:26 مساء.

مدة ساعات الصوم: 14 ساعة.