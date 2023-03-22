ساعات تفصلنا عن انطلاق أول أيام الشهر الكريم، وتتجه أنظار المسلمين لمعرفة موعد أذان الفجر والمغرب في أول أيام رمضان المعظم، الذي يحل غدا الخميس.

«الوطن» تستعرض موعد أذان الفجر والمغرب، في أول أيام رمضان بمحافظة القليوبية، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد أذان الفجر والمغرب في أول أيام رمضان 2023

ووفق إمساكية رمضان 2023 الصادرة من هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر والمغرب في أول أيام رمضان بمحافظة القليوبية، سيكون على النحو التالي:

- موعد أذان الفجر أول أيام رمضان، الساعة 04:29 صباحا.

- موعد أذان المغرب أول أيام رمضان، الساعة 06:08 مساء.

مواقيت الصلاة في أول أيام رمضان بالقليوبية

وتأتي مواقيت الصلاة في أول أيام الشهر الكريم، وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية، كالتالي:

السحور: 2:09 صباحا.

إمساك: 4:09 صباحا.

الفجر: 04:29 صباحا.

الشروق: 5:56 صباحا.

الظهر: 12:02 ظهرا.

العصر: 3:30 مساء.

المغرب: 6:08 مساء

العشاء 7:26 مساء.

مدة ساعات الصوم: 14 ساعة.

محافظة القليوبية تنهي استعداداتها لاستقبال رمضان

في سياق متصل، أنهت محافظة القليوبية استعداداتها لاستقبال أول أيام شهر رمضان المبارك 2023، غدا الخميس، وتزينت المساجد الكبرى في المدن والقرى بأنحاء المحافظة لاستقبال المواطنين، لأداء الصلوات وبدء صلاة التراويح مع صلاة العشاء اليوم الأربعاء.