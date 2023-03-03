افتتاح 4 مساجد جديدة في القليوبية استعدادا لشهر رمضان

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، مسجد السادات الغربي بكفر الحصافة بمركز طوخ، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، خاصة ضمن استعدادات استقبال شهر رمضان الكريم، والتي شملت افتتاح 3 مساجد أخرى في بنها والخانكة وكفرشكر.

جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وأحمد وزيري، رئيس مدينة طوخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمركز طوخ، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي مدينة طوخ.

وأستمع المحافظ والحضور خطبة الجمعة والتي كانت بعنوان «الاستجابة لله والرسول»، حيث أكد الخطيب أن الاستجابة لله والرسول تعني أن يخضع ويطيع لأوامر الدين ونواهيه، وأن تطيع الله ورسوله حيث يقول الله عز وجل في كتابه العزيز في سورة الأنفال (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم).

اهتمام الدولة ووزارة الأوقاف ببناء المساجد

وأشاد محافظ القليوبية في بيان له، باهتمام الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف، ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

وأعرب محافظ القليوبية عن سعادته البالغة لمشاركة المواطنين فرحتهم بافتتاح المسجد وهو بيت من بيوت الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد أو إحلالها وتجديدها ويثيبهم خير الجزاء ويجعله في ميزان حسناتهم.

صيانة مسجد السادات الغربي بكفر الحصافة

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه تم صيانة مسجد السادات الغربي بكفر الحصافة بالجهود الذاتية، ويقع على مساحة 420 مترا مربعا بتكلفة إجمالية بلغت 4.2 مليون جنيه، ومكون من عدد 2 طابق الدور الأرضي عبارة عن مصلى مجهز وخدمات صحية، ومصلى سيدات بالدور الأول علوي، وهذا التطوير يعكس جهود وزارة الأوقاف الكبيرة في البناء والتشييد وعمارة المساجد، إضافة إلى نشر صحيح الدين.

وأضاف أن افتتاحات المساجد اليوم، شملت 3 مساجد أخرى ضمن منظومة تطوير وبناء المساجد بالقليوبية استعدادا لشهر رمضان، وتحت شعار خدمة بيوت الله شرف هي:

- مسجد الرضا بقرية كفر أبو ذكري بمدينة بنها والذي تبلغ مساحته 250 مترا وبتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه.

- مسجد عباد الرحمن بقرية البقاشين بمدينة كفر شكر والذي تبلغ مساحته 300 متر بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه.

- مسجد قرية كفر حمزة بمدينة الخانكة والذي تبلغ مساحته 1000 متر، حيث تم عمل صيانة وترميم له بتكلفة إجمالية بلغت مليون جنيه.