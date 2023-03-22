يبحث الكثيرون عن موعد أذان الفجر أول يوم رمضان بمحافظة سوهاج، قبل انطلاق الشهر الكريم الذي تفصلنا عنه ساعات قليلة عن انطلاقه.

موعد أذان الفجر في أول أيام رمضان بمحافظة سوهاج

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في أول أيام رمضان بمحافظة سوهاج، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

إمساك: 4:09 صباحا.

الفجر: 4:30 صباحا.

الشروق: 5:54 صباحا.

الظهر: 12:0 مساء.

العصر: 3:30 مساء.

المغرب: 6:06 مساء

العشاء 7:21 مساء.

مدة ساعات الصوم: 14 ساعة.

في سياق متصل، أنهت مدرية الأوقاف استعداداتها لاستقبال أول أيام شهر رمضان المعظم 2023، وجرى تجهيز الساحات والمساجد الكبرى في جميع المدن والقرى بأنحاء المحافظة لاستقبال المصلين، لأداء الصلوات وبدء صلاة التراويح مع صلاة العشاء اليوم الأربعاء.

استعداد جميع الإدارات في المركز لاستقبال شهر رمضان

وعقد الدكتور محمد حسني عبد الرحيم ، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة سوهاج، لقاء مع أئمة الأوقاف، للتأكد من استعداد جميع الإدارات في المركز لاستقبال شهر رمضان المعظم.

وأكد وكيل أوقاف سوهاج، أن المرحلة الراهنة، تحتاج إلى المزيد من الجهد والعمل، بتجهيز المساجد كافة لاستقبال الشهر الكريم على الوجه اللائق لاستقبال ضيوف الرحمن.