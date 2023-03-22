«البحوث الفلكية» توضح موعد توقيت صلاة التراويح لأول أيام شهر رمضان 2023

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، توقيت وموعد صلاة التراويح لأول يوم في شهر رمضان 2023، موضحاً أن موعد صلاة العشاء اليوم سيكون الساعة 7:26 مساء وفقاُ للتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، على أن تبدأ بعد انتهاء صلاة العشاء شعائر صلاة التراويح لأول ليلة من ليالي شهر رمضان 2023.

موعد شهر رمضان 2023

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقاً لتقرير صادر عنه، أن موعد صلاة الفجر لأول يوم لشهر رمضان 2023 سيكون الساعة 4:29 صباحاً حسب التوقيت المحلس لمدينة ومحافظة القاهرة، حيث أوضح المعهد أنه وفقاً للحسابات الفلكية فإن عدد أيام شهر رمضان 2023 ستكون 29 يوما.

وزارة التعليم العالي

و في السياق ذاته، أكد عدد من رؤساء الجامعات الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية فيما يتعلق بالعام الجامعي الجاري 2023 وكذلك مواعيد امتحانات التيرم الثاني والمقرر أن تكون خلال شهري يونيو ويوليو.