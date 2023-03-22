مبادرة شبابية بمدينة بيلا في كفر الشيخ لتنظيف وصيانة المساجد «صور»

استعد مجموعة شباب مبكرا لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال تجهيز مسجد الحي الذي يُقيمون فيه، وتباروا جميعا لاستكمال أعمال صيانة المسجد، حتي يكون جاهزاً لأول صلاة تراويح.

وأطلق عدد من شباب ورواد مسجد عبد الوهاب البسيوني، في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، مبادرة خيرية لتنظيف المسجد، وتجهيزه استعداداً لشهر رمضان الكريم، ولاقت المبادرة إعجاب الجميع.

«سعدة»: متعودين إننا كل سنة بنجمع نفسنا وننضف المسجد

«متعودين إننا كل سنة بنجمع نفسنا، وننضف المسجد قبل شهر رمضان وفي الأعياد، والسنادي بدأنا الاستعداد من بدري شوية لأن المسجد كان محتاج شوية ترميمات وتعلية أسواره الخارجية، وبعض الدهانات، وصيانة الكهرباء، وبالفعل خلصنا ده كله في فترة زمنية بسيطة، وكلنا كُنا شباب في بعضنا»، بهذه الكلمات بدأ عبد العزيز سعدة، أحد الشباب المشاركين في المبادرة، حديثه لـ«الوطن».

وأضاف «سعدة»: «المبادرة تمت بالجهود الذاتية، وشارك معانا عدد من الشباب المتطوع ومحبى الخير، وتم توفير المنظفات والمطهرات، ونضفنا المسجد، وعملنا تعقيم وتطهير للميضة، والحمامات، والسجاد، وتنظيف وتلميع السيراميك، والأخشاب بالكامل، وكمان تطهير المسجد بالكامل بعد الانتهاء من أعمال النظافة».

«الصاوي»: يوم حلو أوي وبنستناه من السنة للسنة

ليست المرة الأولي التي ينظف فيها شباب حي «القطعة» بمدينة بيلا، مسجد «البسيوني»؛ إذ اعتادوا علي هذا الأمر قبل شهر رمضان من كل عام، وفقاً لإبراهيم الصاوي، أحد الشباب المشاركين في المبادرة: «نظافة المسجد دي عادة سنوية، وبنستعد لشهر رمضان بأعمال خير بتسعدنا جميعا، وبيكون يوم حلو أوي وبنستناه من السنة للسنة».

وأوضح علي سعدة، أحد الشباب المشاركين في المبادرة، أن أعمال المبادرة شملت تنظيف المسجد من أرضيات، وحوائط، وغسيل دورات المياه والأرضيات، وكذلك صيانة المراوح والمكيف، بالإضافة إلى صيانة لمبات الإضاءة، وصيانة صنابير المياه، وذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك، كما أشار أحمد شودة، أحد الشباب المشاركين في المبادرة، إلى أنهم مستمرون في هذه العادة السنوية، وتشجيع غيرهم على نظافة بيوت الله.

«أوقاف كفر الشيخ» تنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان

من جانبه، أكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن مديرية الأوقاف أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان، بتكثيف حملات النظافة والصيانة في مساجد المحافظة كافة، وعددها 5 آلاف مسجد، مقسمة على 16 إدارة، مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم بكل مساجد المحافظة، لتهيئتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، وسوف تستمر الحملة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.