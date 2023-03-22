«أوقاف كفر الشيخ» تُنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك

أنهت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، استعداداتها كافة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد أن استعدت المديرية للشهر الكريم مبكرا، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

حملات نظافة بالمساجد

وأكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن المديرية أنهت استعداداتها كافة للشهر الكريم مبكرا، وذلك من خلال حملتي النظافة الأولى والثانية، في أواخر شهر رجب ومطلع شهر شعبان، لافتا إلى أن الحملة ما زالت مستمرة حتى انقضاء الشهر الكريم، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وذكر «يونس»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الملتقي الفكري سينطلق خلال شهر رمضان عقب صلاة التراويح مباشرةً، ويحاضر فيه العلماء الأجلاء من جامعة الأزهر الشريف وأئمة قادة فكر، لافتا إلى أنه لأول مرة سينطلق الملتقى الفكري للسيدات عقب صلاة الظهر يوميا بمسجد الفتح، وذلك لعدد 12 واعظة متطوعة.

تنظيم مقارئ قرآنية للأئمة والجمهور

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن المنبر الثابت المشترك بين الوعظ والأوقاف لعدد 37 مسجدا، يجرى انعقاده يومي الأحد والثلاثاء، بحضور أئمة المساجد، ومشاركة الوعظ من الأزهر الشريف، لافتا إلى أنه سيجرى تنظيم 50 مقرأة قرآنية للأئمة، تعقد يوم الاثنين من كل أسبوع عقب صلاة الظهر.

كما أنه من المقرر تنظيم المقارئ القرآنية للجمهور بعدد 137 مسجدا، تعقد عقب صلاة العصر يوم الجمعة من كل أسبوع، بالإضافة إلى تنظيم مقرأة نموذجية بمسجد الفتح في مدينة كفر الشيخ، وتعقد عقب صلاة الظهر يوم الأحد من كل أسبوع، ويتم أيضاً تنظيم مقرأة للواعظات بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بدسوق، وتعقد عقب صلاة الظهر يوم السبت من كل أسبوع.

تجهيز 302 مسجدا للاعتكاف

وأفاد «يونس»، أنه سيجرى تنظيم دروس بعد صلاة العصر، وخاطرة العشاء للأئمة بعدد 2818 مسجدا، فضلاً عن تنظيم دروس للسيدات والنشء بعدد 90 مسجدا، تعقد بعد صلاة الظهر يوم الثلاثاء للسيدات، وبعد صلاة العصر يوم الخميس للنشء، منوها إلى أنه جرى تجهيز 302 مسجدا للاعتكاف، و254 للتهجد.