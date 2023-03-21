قناة «DMC» تبرز تقارير «الوطن» عن مراكز التأهيل وجهود وزارة الزراعة

عرض برنامج «8 الصبح»، الذي تقدّمه الإعلامية أسماء يوسف، على قناة «DMC»، التقرير الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، حول مراكز الإصلاح والتأهيل، بعنوان «مراكز الإصلاح والتأهيل.. تطوير للفلسفة العقابية».

جهود وزارعة الزراعة والإفراج عن الأعلاف

كما أبرز برنامج «8 الصبح»، تقريرا آخرا بعنوان «الإفراج عن 3.2 مليون طن أعلاف بـ 1.575 مليار دولار خلال عام، الذي تناول جهود وزارة الزراعة لتوفير السلع الاستراتيجية لتصنيع الإعلاف والتوسع في المحاصيل التعاقدية.