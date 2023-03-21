متحدث الزراعة: «الدلتا الجديدة ومستقبل مصر» من أهم المشروعات القومية

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا للقطاع الزراعي، نظرا إلى ما يمثله من أهمية اقتصادية وغذائية كبيرة.

أهمية مشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر

وأضاف محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع الدلتا الجديدة، ومستقبل مصر، يعتبران من أهم المشروعات القومية، كما أنهما من أهم المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بجانب شبكة الطرق.

وتابع: إحياء البنية التحتية وربط مشروعي الدلتا ومستقبل مصر، أصبحا مركزين لتبادل السلع وتوزيع المنتجات الزراعية، بجانب تحقيقها فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني.

وضع حلول غير تقليدية للمشروعات الزراعية

وأشار القرش إلى أن طرح حلول غير تقليدية للانتهاء من إنشاء التجمعات التنموية، وكذلك الإسراع في إنشاء مراكز الخدمات الزراعية باعتبارها داعما رئيسيا للتجمعات التنموية الزراعية.

وأوضح متحدث الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدي البلد، أن التوسع في استلام الأراضي يساعد على فتح آفاق استثمارية في مختلف المجالات، بجانب توفير فرص عمل للشباب المصري.